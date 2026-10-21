به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از طلاب و اساتید جامعه‌الزهرا(س)، دانشجویان دانشکده هدی و دانش‌آموزان مجتمع آموزشی تربیتی هدی، در تجمعی اعتراضی، حمایت خود را از حقوق تحصیلی دختران و بانوان محجبه جمهوری آذربایجان اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پلاکاردها و دست‌نوشته‌هایی، بر حق تحصیل دختران محجبه تأکید کردند و خواستار احترام به باورها و اعتقادات بانوان مسلمان شدند.



در این تجمع، یگانه نقی‌آوا، طلبه آذربایجانی جامعه‌الزهرا(س)، با اشاره به وضعیت بانوان محجبه در کشور خود، خواستار حمایت بانوان مسلمان و فعالان عرصه بین‌الملل از حقوق تحصیلی دختران محجبه جمهوری آذربایجان شد.



طلاب بین‌الملل حاضر در این مراسم نیز با در دست داشتن پلاکاردهایی به زبان‌های مختلف، حمایت خود را از بانوان محجبه آذربایجانی اعلام کردند.



شعارهایی از جمله حجاب مانع تحصیل نیست، دختران آذربایجان حق تحصیل دارند و آزادی با حجاب، بر روی پوسترها و پلاکاردهای این تجمع به چشم می‌خورد.



یکی از جلوه‌های نمادین این مراسم، قرار دادن صندلی، کتاب و دفترهای خالی در محل تجمع بود؛ اقدامی که به گفته برگزارکنندگان، نمادی از دانش‌آموزانی بود که به دلیل داشتن حجاب، از حضور در کلاس درس محروم شده‌اند.



شرکت‌کنندگان در این تجمع، حمایت از حجاب را موضوعی اعتقادی و دینی دانستند و با تأکید بر ضرورت پاسداشت حقوق بانوان مسلمان، خواستار احترام به حق تحصیل دختران محجبه جمهوری آذربایجان شدند.

