به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور شامگاه چهارشنبه در جمع مسئولان چالوس با اشاره به تحولات منطقه و تهدیدهای اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار کرد: تجربه رویارویی‌های اخیر نشان داده است که دشمنان درک درستی از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و پایداری ملت ایران ندارند و نمی‌توانند این کشور را به زانو درآورند.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی مقاومت ایرانیان در برابر قدرت‌های مهاجم افزود: تاریخ ایران سرشار از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد این سرزمین در برابر تهدیدها و لشکرکشی‌های قدرت‌های بزرگ ایستادگی کرده است؛ ازاین‌رو کشورهای سلطه‌گر باید واقعیت‌های ایران را بشناسند و به‌جای تداوم تهدید، شرایط موجود را با نگاهی واقع‌بینانه ارزیابی کنند.

فرماندار چالوس با تأکید بر ضرورت درک شرایط ویژه کشور تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با وضعیت موجود برنامه‌ریزی کنند و با تقویت آمادگی و تاب‌آوری خود، توان پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه را در شرایط مختلف افزایش دهند.

یوسف‌پور با اشاره به پیچیدگی‌های مدیریت در شرایط جدید گفت: با پدیده‌ها و شرایطی روبه‌رو هستیم که نمی‌توان همه ابعاد آن‌ها را کنترل کرد، اما می‌توان با شناخت دقیق، برنامه‌ریزی اصولی و مدیریت به‌موقع، آثار آن‌ها را کاهش داد و زمینه تداوم خدمات‌رسانی را فراهم کرد.

وی در ادامه، آمار و اطلاعات دقیق را از الزامات اساسی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دانست و اظهار کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن که با مسئولیت مرکز آمار ایران و همکاری سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی اجرا می‌شود، نقش مهمی در شناخت وضعیت جمعیت و فراهم‌کردن داده‌های مورد نیاز برای تدوین برنامه‌های روزآمد و پیش‌بینی نیازهای آینده دارد.

فرماندار چالوس خاطرنشان کرد: هرچه اطلاعات جمعیتی دقیق‌تر و قابل اتکاتر باشد، امکان برنامه‌ریزی مؤثرتر برای توسعه، تخصیص منابع و ارتقای خدمات عمومی افزایش می‌یابد؛ ازاین‌رو همکاری در اجرای سرشماری و توجه به کیفیت داده‌ها، بخشی از الزامات مدیریت کارآمد در شرایط کنونی کشور است.