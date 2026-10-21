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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۳

جشنواره سیب بروجرد؛ گامی در مسیر تکریم کشاورزان و توسعه زنجیره ارزش

جشنواره سیب بروجرد؛ گامی در مسیر تکریم کشاورزان و توسعه زنجیره ارزش

بروجرد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان جشنواره سیب بروجرد را فرصتی برای قدردانی از تلاش کشاورزان، معرفی ظرفیت‌های باغبانی استان و افزایش ارزش اقتصادی تولیدات این بخش دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر امروز چهارشنبه در جشنواره سیب بروجرد، با اشاره به جایگاه محصولات باغبانی در اقتصاد کشاورزی استان، بر ضرورت تمرکز بر محصولات دارای ظرفیت تولیدی و اقتصادی بالا تأکید کرد.

وی با بیان اینکه لرستان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه باغبانی برخوردار است، اظهار کرد: در حال حاضر، سطح زیر کشت سیب در استان حدود چهار هزار هکتار است که از این میزان، دو هزار و ۲۰۰ هکتار در شهرستان بروجرد قرار دارد.

توسعه زنجیره ارزش؛ فراتر از افزایش تولید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت نگاه اقتصادی به بخش کشاورزی، افزود: هدف اصلی در مدیریت این بخش، تنها افزایش تولید نیست، بلکه ایجاد ثروت از طریق توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی است.

صیادی تصریح کرد: برگزاری جشنواره‌های تخصصی، از جمله جشنواره سیب بروجرد، با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی، تقویت جایگاه محصولات کشاورزی و فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی عادلانه‌تر کشاورزان از ارزش اقتصادی ایجادشده در زنجیره تولید و عرضه انجام می‌شود.

صنایع تبدیلی؛ راهکاری برای کاهش ضایعات و افزایش درآمد

وی با اشاره به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی شهرستان بروجرد، گفت: خوشبختانه با ایجاد صنایع تبدیلی مرتبط در این شهرستان، میزان هدررفت محصولات، به‌ویژه سیب‌های پای درختی، به حداقل رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: صنایع تبدیلی و تکمیلی علاوه بر افزایش ارزش افزوده محصولات باغی، نقش مهمی در کاهش ضایعات کشاورزی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد منطقه دارند.

اصلاح و نوسازی باغات؛ اولویت توسعه باغبانی لرستان

صیادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه لرستان در تولید محصولات باغبانی کشور خاطرنشان کرد: استان لرستان در حوزه باغبانی رتبه نهم کشور و در تولید سیب رتبه سیزدهم را دارد.

وی با تأکید بر اینکه راهبرد توسعه باغبانی استان صرفاً بر افزایش سطح زیر کشت و میزان تولید متمرکز نیست، افزود: اصلاح و نوسازی باغات و ارتقای کیفیت محصولات از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین، از اولویت‌های مهم توسعه این بخش به شمار می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان، بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های باغبانی استان و حمایت از کشاورزان تأکید کرد؛ رویکردی که با توسعه صنایع تبدیلی، کاهش ضایعات و تکمیل زنجیره ارزش می‌تواند زمینه افزایش درآمد باغداران و تقویت جایگاه محصولات کشاورزی لرستان را فراهم کند.

کد مطلب 6985827

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