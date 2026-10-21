نتایج انتخابات انجمن هنرهای نمایشی لرستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج انتخابات دومین مجمع عمومی انجمن هنرهای نمایشی لرستان اعلام شد و اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره و بازرس این انجمن با آرای مأخوذه مشخص شدند.

در پایان انتخابات دومین مجمع عمومی انجمن هنرهای نمایشی، اعضای منتخب هیأت‌مدیره، اعضای علی‌البدل و بازرس انجمن بر اساس آرای کسب‌شده معرفی شدند.

محسن لک و یوسف رضا مرادیان در صدر آرای هیأت‌مدیره

بر اساس نتایج اعلام‌شده، محسن لک و یوسف رضا مرادیان هر کدام با کسب ۱۴۷ رأی، بیشترین آرای انتخابات هیأت‌مدیره اصلی انجمن هنرهای نمایشی را به خود اختصاص دادند.

همچنین فرزاد زیدی‌نژاد با ۱۴۲ رأی، مسلم صالحی با ۱۳۳ رأی و علیرضا بیگلری با ۱۰۲ رأی، دیگر اعضای اصلی هیأت‌مدیره شدند.

معرفی اعضای علی‌البدل هیأت‌مدیره

در بخش اعضای علی‌البدل هیأت‌مدیره نیز مهیاره صادقی با کسب ۳۵ رأی به‌عنوان عضو علی‌البدل اول و امیرحسین غفاری با ۳۲ رأی به‌عنوان عضو علی‌البدل دوم انتخاب شدند.

حجت‌اله خادم‌فر بازرس انجمن شد

همچنین حجت‌اله خادم‌فر با کسب ۱۶۲ رأی، به‌عنوان بازرس انجمن هنرهای نمایشی انتخاب شد.

اعضای اصلی هیأت‌مدیره:

۱. محسن لک - ۱۴۷ رأی

۲. یوسف رضا مرادیان - ۱۴۷ رأی

۳. فرزاد زیدی‌نژاد - ۱۴۲ رأی

۴. مسلم صالحی - ۱۳۳ رأی

۵. علیرضا بیگلری - ۱۰۲ رأی

اعضای علی‌البدل هیأت‌مدیره:

مهیاره صادقی، عضو علی‌البدل اول - ۳۵ رأی

امیرحسین غفاری، عضو علی‌البدل دوم - ۳۲ رأی

بازرس انجمن:

حجت‌اله خادم‌فر - ۱۶۲ رأی