هنرمندان با تولید آثار اثرگذار، پاسدار هویت و اقتدار ایران باشند

به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم عصر امروز چهارشنبه در دومین مجمع عمومی و انتخابات انجمن هنرهای نمایشی لرستان، با اشاره به مسئولیت هنرمندان در قبال جامعه و هویت ملی، اظهار کرد: هنرمندان باید با حضور مؤثر در عرصه‌های فرهنگی و هنری و تولید آثار ارزشمند و اثرگذار، در مسیر پاسداری از ایران و هویت ایرانی گام بردارند.

پاسداشت شهدای هنرمند؛ ضرورتی فرهنگی و ملی

وی با اشاره به برگزاری اجلاسیه شهدای هنرمند، بر ضرورت توجه به این رویداد و پاسداشت مقام والای شهدایی که در عرصه هنر فعالیت داشته‌اند، تأکید کرد و توجه به میراث فرهنگی و هنری آنان را بخشی از مسئولیت جامعه هنری دانست.

آموزش و تربیت هنرمندان؛ سرمایه‌گذاری برای آینده

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان همچنین بر اهمیت برگزاری کلاس‌های آموزشی، پرورش هنرمندان توانمند و برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه در حوزه فرهنگ و هنر تأکید کرد.

وی با بیان اینکه توسعه هنر نیازمند برنامه‌ریزی اصولی و ارزیابی مستمر عملکردهاست، بر ضرورت شناسایی نقاط ضعف، تقویت نقاط قوت و فراهم‌کردن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای هنری استان تأکید داشت.

هنر؛ بستری برای تقویت هویت ملی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در ادامه با اشاره به شرایط کنونی، مسئولیت‌پذیری هنرمندان را ضروری دانست و اظهار کرد: هنر ظرفیت مهمی برای تقویت هویت ملی، بازتاب ارزش‌های ایرانی و انتقال مفاهیم فرهنگی به نسل‌های آینده دارد.

وی تأکید کرد: هنرمندان می‌توانند با خلق آثار خلاقانه و متناسب با نیازهای جامعه، نقش مؤثری در پاسداری از هویت ایرانی و تقویت جایگاه فرهنگی کشور ایفا کنند.