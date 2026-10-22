علت لغو بازی استقلال مقابل سپاهان؛ امورمالی رسیدگی نکرد

سعید مرادی‌نسب پس از عدم برگزاری دیدار تیمش در برابر سپاهان اصفهان در نخستین هفته از لیگ برتر والیبال در سالن ۲۵ آبان مجموعه ورزشی نقش‌جهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پریشب از تهران به اصفهان رسیدیم، ظهر به ما اطلاع دادند که به دلیل بدهی ۱۰ درصدی به اعضای تیم فصل گذشته استقلال‌، این تیم امروز اجازه بازی ندارد.

وی افزود: این مطالبات ۱۰ درصدی، به دلیل مفاصا حساب مالیاتی است که در قرارداد همه ذکر شده است، برای پرداخت ۱۰ درصد آخر باید مفاصا حساب باشد.

مرادی‌نسب تصریح کرد: چارچوب مالی باشگاه به این شکل است، ۲۰ روز قبل نامه‌نگاری انجام شده بود، مدیرعامل باشگاه آقای تاجرنیا دستور رسیدگی در این خصوص داده بودند که متأسفانه امور مالی رسیدگی نکرد.

سرپرست تیم والیبال استقلال مشهد گفت: این موضوع جدی گرفته نشد و نتیجه آن عدم صدور اجازه برای بازی بود، بازیکنان و کادرفنی تیم حق دارند ناراحت باشند چون در شرایط سخت ۲ ماه تمرین کردند.

وی ادامه داد: ۱۰۰ درصد توان خود را برای تیم گذاشتند، امور مالی باشگاه باید این حساسیت‌ها را درک می‌کردند و این ۱۰ درصد پرداخت می‌شد تا این اتفاقات رخ ندهد.

کاش فدراسیون کمک می‌کرد تا این دیدار برگزار شود

حمد ترکاشوند، سرمربی تیم والیبال سپاهان نیز پس از این اتفاقات اظهار داشت: از زمانی که برنامه مسابقات اعلام شد و متوجه شدیم نخستین دیدارمان برابر استقلال خواهد بود، تمام برنامه‌ریزی‌های خود را براساس این مسابقه انجام دادیم.

وی افزود: طی دو هفته گذشته، برنامه تمرینات با توجه به بازیکنان استقلال، شرایط این تیم و سایر الزامات مربوط به مسابقه تنظیم شده بود.

ترکاشوند تصریح کرد: متأسفانه این مسابقه به‌دلیل شرایطی که تیم استقلال داشت، لغو شد؛ کاش فدراسیون کمک می‌کرد تا این دیدار برگزار شود، از دلیل دقیق این اتفاق و چگونگی شکل‌گیری آن اطلاع ندارم، اما معتقدم بهتر بود شرایط برای برگزاری مسابقه فراهم می‌شد.

سرمربی سپاهان گفت: حتی روز گذشته جلسه آنالیز بسیار خوبی داشتیم و امروز نیز در رختکن، بار دیگر به آنالیز مسابقه پرداختیم؛ زیرا این احتمال را می‌دادیم که دیدار برگزار شود، اما متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداد.

وی با اشاره به تأثیر چنین اتفاقاتی بر فضای والیبال کشور گفت: لغو مسابقات اتفاق خوبی برای والیبال ما نیست. امیدوارم در ادامه شاهد تکرار چنین شرایطی نباشیم و بتوانیم لیگی پویا، منظم و باکیفیت داشته باشیم.

ترکاشوند درباره اهداف این تیم در فصل جاری و چشم‌انداز حضور در رقابت‌ها افزود: من و بازیکنان تیم با رویکرد مشخصی تمرین کرده‌ایم و از نظر ذهنی نیز تلاش کرده‌ایم بازیکنان را برای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن آماده کنیم. امیدوارم بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.

سرمربی تیم والیبال سپاهان خاطرنشان کرد: با این حال، اگر از همین ابتدای فصل بخواهیم وعده قهرمانی بدهیم، به نظرم هر مربی‌ای که چنین قولی بدهد، مرتکب اشتباه شده است. ما اهداف مشخصی داریم، اما ترجیح می‌دهیم مرحله‌به‌مرحله پیش برویم.

وی در پایان گفت: هدف نخست ما این است که بتوانیم در جمع هشت تیم برتر قرار بگیریم و پس از آن، با قدرت در مرحله بعدی رقابت‌ها حاضر شویم و برای رسیدن به جمع چهار تیم برتر تلاش کنیم.

با رأی فدراسیون والیبال نتیجه دیدار تیم‌های والیبال فولاد مبارکه سپاهان و استقلال در هفته نخست لیگ برتر والیبال، ۳ بر صفر به سود سپاهان اعلام شد؛ طلایی‌پوشان اکنون خود را برای دیدار هفته دوم رقابت‌ها مقابل پاس گرگان در شهر گرگان آماده می‌کنند.