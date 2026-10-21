۶۰۰ میلیارد تومان به طرح های مدرسه سازی استان زنجان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در شورای آموزش و پرورش استان که با حضور معاون آموزش ابتدایی وزیر برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه تعلیم و تربیت در آینده جامعه، اظهار داشت: با وجود محدودیت‌های مالی و شرایط دشوار اقتصادی، امسال ۶۰۰ میلیارد تومان به آموزش و پرورش و مدارس استان اختصاص یافته است که رقم قابل توجهی در حمایت از این حوزه به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از مشارکت خیران در حوزه آموزش و پرورش، ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی را در کنار اعتبارات دولتی، فرصت مهمی برای توسعه فضاهای آموزشی و تأمین نیازهای مدارس دانست و افزود: ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی و مشارکت داوطلبانه فعالان بخش خصوصی باید به‌صورت هدفمند در خدمت توسعه زیرساخت‌های آموزشی و پیشبرد برنامه‌های تعلیم و تربیت قرار گیرد.

استاندار زنجان با اشاره به برنامه‌های تحولی دوره ابتدایی با رویکرد زیست‌بوم جدید، این دوره را مرحله‌ای حساس و سرنوشت‌ساز در شکل‌گیری شخصیت علمی، اخلاقی و اجتماعی دانش‌آموزان دانست و گفت: پایه‌های اصلی شخصیت نسل آینده در دوره ابتدایی شکل می‌گیرد و از این رو، برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت آموزش در این مقطع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

صادقی با قدردانی از اقدامات مدیریتی مجموعه آموزش و پرورش استان در دو سال گذشته، حضور معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش را پشتوانه‌ای ارزشمند برای پیشبرد برنامه‌های تحولی عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد: فعالیت دبیرخانه ملی مستقر در استان زنجان بتواند به ارتقای کیفیت آموزش ابتدایی در سطح استان و کشور کمک کند.

وی تدوین راهکارهای عملیاتی و زمان‌بندی‌شده برای بهبود کیفیت آموزش در دوره ابتدایی را از نتایج مورد انتظار این نشست برشمرد و افزود: تحقق اهداف تعیین‌شده مستلزم هم‌افزایی واقعی، تقسیم کار شفاف و مشارکت مؤثر دستگاه‌های مختلف است.

استاندار زنجان با اشاره به ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی استان، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، دانشگاه زنجان، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی را از جمله مجموعه‌هایی دانست که می‌توانند در کنار سازمان بهزیستی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیمای استان، در تحقق اهداف آموزشی و تربیتی نقش‌آفرینی کنند.

صادقی توانمندسازی هدفمند معلمان و والدین، تدوین و تولید محتوای معتبر و متناسب با سن دانش‌آموزان، تهیه بسته‌های آموزشی چندرسانه‌ای و مستندهای آموزشی و طراحی سازوکارهای ارزیابی مبتنی بر مبانی علمی و خانواده‌محور را از زمینه‌های همکاری این نهادها عنوان کرد.

وی همچنین بر ضرورت پشتیبانی اجرایی و زیرساختی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار نقش‌آفرینی اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در تأمین امکانات کمک‌آموزشی، تجهیزات کلاس‌های درس و تسریع در تکمیل طرح هوشمندسازی مدارس شد.

استاندار زنجان افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اداره‌کل حفاظت محیط زیست، شهرداری‌ها و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت موزه‌ها، فضاهای فرهنگی و امکانات خود، زمینه استفاده هدفمند دانش‌آموزان از فرصت‌های آموزشی خارج از کلاس درس را فراهم کنند.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود، سواد تربیتی والدین را یکی از محورهای بنیادین تعلیم و تربیت دانست و با اشاره به استقرار دبیرخانه کشوری این حوزه در استان زنجان اظهار داشت: مدرسه به‌تنهایی نمی‌تواند بار سنگین تربیت را به مقصد برساند و خانواده نیز بدون همراهی و همسویی با مدرسه با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

وی افزود: هر طرح و برنامه‌ای که به افزایش آگاهی و توانمندی والدین کمک کند، می‌تواند به بهبود آرامش روانی دانش‌آموزان، افزایش موفقیت تحصیلی، صیانت از آنان در برابر آسیب‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت یادگیری منجر شود.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بخش‌های جامعه در حوزه آموزش و پرورش تصریح کرد: تعلیم و تربیت محدود به یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی نیست، بلکه موضوعی فراگیر و فرابخشی است و همه مجموعه‌هایی که در استان فعالیت می‌کنند، می‌توانند در پیشبرد اهداف آن سهم داشته باشند.

صادقی در ادامه، رسیدگی سریع و مسئولانه به مطالبات خانواده‌ها را از وظایف حاکمیتی و اخلاقی مسئولان دانست و بر ضرورت پرهیز از تأخیر در پیگیری مشکلات آموزشی تأکید کرد.

وی در همین راستا، رفع فوری نواقص مدرسه کوی فرمانیه و تسریع در تأمین و توزیع کتاب‌های درسی در مناطقی را که همچنان با کمبود مواجه‌اند، از مطالبات مطرح‌شده در نشست عنوان کرد و خواستار پیگیری این موضوعات از سوی مسئولان مربوط شد.

استاندار زنجان همچنین کسب رتبه سوم کشور در شاخص میزان رشد میانگین نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم شاخه نظری را تبریک گفت و موفقیت در آموزش و پرورش را حاصل تلاش جمعی معلمان، مدیران، والدین و سایر عوامل مؤثر در فرایند تعلیم و تربیت دانست.