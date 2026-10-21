به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی، شامگاه چهارشنبه در دیدار با اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های استان کرمان، با اشاره به شرایط دشوار کشور، بازگشایی دانشگاه‌ها و تداوم آموزش حضوری را نشانه استمرار فعالیت نظام آموزش عالی دانست و بر نقش محوری دانشگاه‌ها در پاسخ‌گویی به نیازهای کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تحقق اهداف ملی به دانش و تخصص دانشگاهیان وابسته است افزود: مسئولیت اعضای هیئت‌علمی فراتر از انتقال دانش است و تربیت نیروی انسانی و پرورش توانمندی‌های نسل آینده را نیز از وظایف مهم آنان می باشد.

وزیر علوم، حکمرانی مشارکتی در دانشگاه‌ها و ارتقای منزلت اعضای هیئت‌علمی را از اولویت‌های وزارتخانه عنوان کرد و بر اهمیت توجه به جایگاه دانشگاهیان در پیشبرد اهداف آموزش عالی تأکید داشت.

سیمایی، با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت اعلام کرد که حدود ۱۴ هزار قرارداد همکاری میان دانشگاه‌ها و صنعت در کشور وجود دارد.

وی همچنین از تشکیل دفتر ویژه برای توسعه این ارتباط و تعریف مأموریت‌های متمایز برای رشته‌های مختلف خبر داد و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها برای پاسخ‌گویی به نیازهای بخش‌های مختلف کشور تأکید کرد.

وزیر علوم همچنین از حمایت مالی از آزمایشگاه‌های کشور تا سقف یک میلیارد تومان برای هر آزمایشگاه در سه ماه گذشته خبر داد و بر تداوم حمایت از فعالیت‌های پژوهشی تأکید کرد.

وی قانون مولدسازی دارایی‌ها را یکی از ظرفیت‌های تأمین منابع دانشگاه‌ها دانست و پیگیری مسائل حقوقی و معیشتی دانشگاهیان و تأمین مسکن را از دیگر موضوعات مورد توجه وزارت علوم برشمرد.

به گفته سیمایی، طرح‌های مسکن دانشگاهیان در ۴۴ دانشگاه آغاز شده و برخی از این طرح‌ها نیز به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت ۶۰ پارک علم و فناوری و اشتغال حدود ۱۶۰ هزار نفر در این مجموعه‌ها، بر اهمیت پیوند دانشگاه، پژوهش و تولید و نقش دانشگاه‌ها در پیشرفت کشور تأکید کرد.

ضرورت تأمین مالی پایدار و افزایش اختیارات دانشگاه‌ها

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان با قدردانی از توجه وزارت علوم به مسائل اعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه‌ها، بر ضرورت حمایت از سرمایه انسانی و فراهم‌کردن زمینه فعالیت مؤثر علمی تأکید کرد.

دکتر حسین نظام‌آبادی‌پور با اشاره به ظرفیت آموزش عالی استان کرمان گفت: حدود ۱۰۱ هزار دانشجو در ۷۱ واحد فعال دانشگاهی استان تحصیل می‌کنند و بیش از سه هزار عضو هیئت‌علمی در این مجموعه فعالیت دارند؛ ظرفیتی گسترده که بهره‌گیری مؤثر از آن، نیازمند هماهنگی میان دانشگاه‌ها، مدیریت استان و بخش‌های اقتصادی است.

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان در گزارشی به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن تشریح جایگاه علمی این دانشگاه، به ارتقای رتبه دانشگاه معین استان در رتبه‌بندی جهانی تایمز ۲۰۲۷ اشاره کرد و گفت: با وجود کاهش شمار دانشگاه‌های ایرانی حاضر در این رتبه‌بندی، دانشگاه شهید باهنر کرمان در شمار شش دانشگاه ایرانی قرار گرفته است که رتبه آن‌ها ارتقا یافته است. این دانشگاه همچنین در میان دانشگاه‌های جامع کشور، رتبه هشتم را کسب کرده است.

وی این دستاورد را حاصل تلاش اعضای هیئت‌علمی، کارکنان و دانشجویان دانست و بر ضرورت تداوم حمایت‌ها و برنامه‌ریزی برای تقویت جایگاه علمی دانشگاه تأکید کرد.

نظام‌آبادی‌پور همچنین با اشاره به بیش از دو برابر شدن درآمدهای دانشگاه در سال گذشته اظهار داشت که بیش از ۵۰ درصد درآمد اختصاصی دانشگاه از حوزه پژوهش و فناوری تأمین شده است.

به گفته وی، این ظرفیت نشان می‌دهد که برخورداری از اختیارات متناسب و بهره‌گیری هدفمند از توانمندی‌های دانشگاه می‌تواند به تقویت منابع مالی موردنیاز برای توسعه علمی و فناورانه کمک کند.

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، تأمین مالی پایدار آموزش عالی را از ضرورت‌های حفظ کیفیت آموزش و پژوهش دانست و توضیح داد: افزایش هزینه‌های جاری، نگهداشت زیرساخت‌ها، تجهیز آزمایشگاه‌ها و پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی، در کنار محدودیت منابع، دانشگاه‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است.

وی افزود: عقب‌ماندن اعتبارات از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر می‌تواند کیفیت آموزش و پژوهش و نقش دانشگاه‌ها در توسعه منطقه‌ای را تحت‌تأثیر قرار دهد.

نظام‌آبادی‌پور، با اشاره به مسئولیت دانشگاه شهید باهنر کرمان در حوزه‌هایی همچون معدن، انرژی، کشاورزی، آب و محیط‌زیست خاطرنشان کرد که تضعیف ظرفیت دانشگاه‌های اثرگذار منطقه‌ای، پیامدهایی فراتر از محیط دانشگاه خواهد داشت.

وی تأکید کرد که پاسخ‌گویی و مدیریت کارآمد دانشگاه‌ها باید با اختیارات مالی و اداری متناسب، امکان جذب و نگهداشت نیروی انسانی توانمند و قدرت تصمیم‌گیری متناسب با نیازهای هر دانشگاه همراه باشد.

آمادگی حمایت از پژوهش‌های مرتبط با نیازهای استان کرمان

استاندار کرمان، با تأکید بر حمایت مدیریت استان از همکاری‌های علمی و اجرایی، آمادگی خود را برای طرح مسائل واقعی کرمان در دانشگاه اعلام کرد.

محمدعلی طالبی، حمایت از پژوهش‌های مرتبط با نیازهای توسعه‌ای استان، استقبال از نقدهای سازنده دانشگاهیان و تقویت گفت‌وگو میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و بر اهمیت استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها برای حل مسائل استان تأکید کرد.

استاندار کرمان همچنین به تشکیل هشت کارگروه با مشارکت متخصصان و اعضای هیئت‌علمی اشاره کرد و این اقدام را گامی برای شناسایی چالش‌های استان و بهره‌گیری از راهکارهای کارشناسی در تصمیم‌گیری و اصلاح فرایندها دانست.

تأکید بر نقش استادان در تربیت نیروی انسانی و حل مسائل جامعه

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان کرمان، با اشاره به جایگاه تعلیم و تعلم در آموزه‌های اسلامی، بر نقش استادان در تربیت نیروی انسانی، گسترش دانش و خدمت به جامعه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام محمد صباحی، شناخت مسائل جامعه، مشارکت در حل مشکلات و حفظ امید و پویایی علمی را از ضرورت‌های ایفای رسالت اجتماعی دانشگاه برشمرد و بر اهمیت نقش اعضای هیئت‌علمی در پیشبرد اهداف علمی و اجتماعی تأکید داشت.

حمایت از جامعه دانشگاهی ضروری است

شهباز حسن‌پور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به ظرفیت علمی و انسانی دانشگاه‌های استان، بر ضرورت حمایت از جامعه دانشگاهی تأکید کرد.

وی تقویت همکاری میان دانشگاه، مدیریت اجرایی و مجلس را برای بهره‌گیری از دانش و تخصص دانشگاهیان در حل مسائل استان ضروری دانست و بر اهمیت استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها در مسیر توسعه منطقه‌ای تأکید کرد.

مطالبات اعضای هیئت‌علمی؛ از ارتقای مرتبه علمی تا مسائل رفاهی و پژوهشی

در بخش گفت‌وگو، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های استان دیدگاه‌ها و مطالبات خود را درباره فرایند ارتقای مرتبه علمی، مسکن، تسهیلات رفاهی، شرایط فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تسهیل فرایندهای اداری مطرح کردند.

حمایت از پژوهش، تأمین منابع پایدار دانشگاه‌ها و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت تخصصی دانشگاهیان نیز از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود.

این نشست فرصتی برای طرح مستقیم دیدگاه‌ها و مطالبات اعضای هیئت‌علمی در حضور وزیر علوم و مسئولان استانی فراهم کرد؛ گفت‌وگویی که در کنار مسائل حرفه‌ای و رفاهی دانشگاهیان، موضوعات راهبردی آموزش عالی، ارتقای جایگاه علمی دانشگاه‌ها، توسعه همکاری با صنعت و نقش‌آفرینی دانشگاه در حل مسائل واقعی استان را در کانون توجه قرار داد.