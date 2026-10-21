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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۹

عدالت آموزشی با جداسازی دانش آموزان و تنوع مدارس محقق نمی‌شود

عدالت آموزشی با جداسازی دانش آموزان و تنوع مدارس محقق نمی‌شود

مشهد- معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: عدالت آموزشی با جداسازی دانش آموزان و تنوع مدارس محقق نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی آذرکیش چهارشنبه شب در آیین تجلیل از مدیران مقطع متوسطه گناباد با اشاره به اینکه عدالت آموزشی با جداسازی دانش آموزان و تنوع مدارس محقق نمی‌شود، افزود: مدرسه باید فرصتی برای یادگیری، تجربه‌اندوزی، مسوولیت‌پذیری، کار گروهی و پرورش خلاقیت در دانش‌آموزان فراهم کند.

وی ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت آموزشی را از محورهای اساسی نظام تعلیم‌ و تربیت برشمرد و تصریح کرد: چرخش تحولی مورد تاکید سند تحول بنیادین به خصوص در شرایطی که تحولات فناوری، شیوه‌های یادگیری و زندگی را دگرگون کرده، باید در کلاس‌های درس نمایان شود.

وی ادامه داد: هدف آموزش‌ و پرورش تنها کسب نمره بهتر نیست بلکه باید فرزندانمان را برای زندگی آماده کنیم و دانش‌آموزان باید در مدرسه امکان تجربه، کار گروهی، مسوولیت‌پذیری، مواجهه با شکست و تلاش دوباره برای رسیدن به موفقیت را پیدا کنند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، شناسایی مسائل و مشکلات محیط زندگی و تلاش برای حل آن‌ها را از زمینه‌های مهم پرورش مسوولیت‌پذیری، خلاقیت و نوآوری برشمرد و بر ضرورت پیوند میان پیشینه تاریخی مناطق و تربیت نسل آینده تاکید کرد.

وی سرمایه انسانی را مهم‌ترین مزیت هر منطقه دانست و افزود: این سرمایه در مدارس پرورش می‌یابد و توجه به استعدادهای دانش‌آموزان باید در کانون برنامه‌های آموزشی قرار گیرد.

کد مطلب 6985867

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