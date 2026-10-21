به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی آذرکیش چهارشنبه شب در آیین تجلیل از مدیران مقطع متوسطه گناباد با اشاره به اینکه عدالت آموزشی با جداسازی دانش آموزان و تنوع مدارس محقق نمی‌شود، افزود: مدرسه باید فرصتی برای یادگیری، تجربه‌اندوزی، مسوولیت‌پذیری، کار گروهی و پرورش خلاقیت در دانش‌آموزان فراهم کند.

وی ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت آموزشی را از محورهای اساسی نظام تعلیم‌ و تربیت برشمرد و تصریح کرد: چرخش تحولی مورد تاکید سند تحول بنیادین به خصوص در شرایطی که تحولات فناوری، شیوه‌های یادگیری و زندگی را دگرگون کرده، باید در کلاس‌های درس نمایان شود.

وی ادامه داد: هدف آموزش‌ و پرورش تنها کسب نمره بهتر نیست بلکه باید فرزندانمان را برای زندگی آماده کنیم و دانش‌آموزان باید در مدرسه امکان تجربه، کار گروهی، مسوولیت‌پذیری، مواجهه با شکست و تلاش دوباره برای رسیدن به موفقیت را پیدا کنند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، شناسایی مسائل و مشکلات محیط زندگی و تلاش برای حل آن‌ها را از زمینه‌های مهم پرورش مسوولیت‌پذیری، خلاقیت و نوآوری برشمرد و بر ضرورت پیوند میان پیشینه تاریخی مناطق و تربیت نسل آینده تاکید کرد.

وی سرمایه انسانی را مهم‌ترین مزیت هر منطقه دانست و افزود: این سرمایه در مدارس پرورش می‌یابد و توجه به استعدادهای دانش‌آموزان باید در کانون برنامه‌های آموزشی قرار گیرد.