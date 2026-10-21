نماینده اسفراین: بحران آب زندگی روستاییان و عشایر را دشوار کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی شامگاه چهارشنبه نشست با فعالان اقتصادی و عمرانی بخش روستا که با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آبی استان اظهار کرد: حفر چاه‌های عمیق در گذشته یکی از اشتباهات مهم در مدیریت منابع آب بود که مشکلات جدی به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه قنوات از پایدارترین منابع تأمین آب در مناطق روستایی به شمار می‌روند، افزود: احیای قنوات و بهره‌گیری از این ظرفیت سنتی می‌تواند نقش مؤثری در تأمین آب و تداوم حیات روستاها داشته باشد.

نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی روستاییان گفت: برخی از ساکنان مناطق روستایی با بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و ناچارند خود را با شرایط دشوار زندگی تطبیق دهند؛ موضوعی که توجه بیشتر مسئولان به اشتغال و بهبود شرایط زندگی در این مناطق را ضروری می‌کند.

قوامی در ادامه با اشاره به مشکلات عشایر در منطقه مراوه‌تپه خاطرنشان کرد: عشایر این منطقه نیز از کمبود آب رنج می‌برند و رفع این مشکل نیازمند توجه ویژه دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تدابیر مؤثر برای تأمین آب مورد نیاز آنان است.