جنگ امروز، نبرد تمدنی است؛دشمن آرزوی نابودی انقلاب را به گور خواهد برد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین رفیعی شامگاه چهارشنبه در دویست و سی و پنجمین تجمع مردم یاسوج در خیابان جمهوری اسلامی افزود: امروز در یک نبرد تمدنی قرار گرفته‌ایم و اگر شرایط را درست تشخیص ندهیم، در تصمیم و اقدام دچار مشکل خواهیم شد.

وی با اشاره به تمدن غربی افزود: غرب را نماد سرمایه‌داری سلطه و استکبار می‌دانیم؛ تفکری که در آن انسانیت زیربنا نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به منافع است و همین تفکر است که خون‌ریزی‌های غزه، عراق، افغانستان و ویتنام را رقم زده است.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: دشمن با ابزار رسانه و سینما حقایق را وارونه جلوه می‌دهد و دستگاه محاسباتی و نقطه بصیرت مردم را نشانه گرفته است و با طراحی در بازی‌ها، فیلم، فضای مجازی، ورزش و هنر می‌کوشد انسان را از رشد عقلانی و معنوی بازدارد و مردم را تنها به دغدغه‌های معیشتی و مادی مشغول کند، زیرا از رشد بصیرتی و عزت‌طلبی مردم نگران است، چون این رشد توطئه‌های دشمن را خنثی می‌کند.

وی با یادآوری نقش امام خمینی (ره) در تحول انقلاب اسلامی گفت: امام تحولی بنیادین ایجاد کرد و شعارهای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی محور انقلاب بود.

حجت الاسلام رفیعی یادآور شد: غدیر تنها نصب امیرالمؤمنین (ع) نبود، بلکه تأسیس قاعده حکمرانی بود و مسئله ولایت فقیه در عصر غیبت نیز ریشه در همان غدیر و منبع غنی اسلام دارد.

وی گفت: دشمنان دنبال حاکمیت تفکر مارکس و روسو هستند، اما انقلاب اسلامی دنبال حاکمیت خداست و به همین دلیل با انسان‌سازی، خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی مخالفت می‌کنند.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه ادامه داد: انقلاب اسلامی هم بر پایه جمهوریت و هم بر پایه اسلامیت است و با انقلاب فرانسه که پس از ۱۸ سال دچار اضمحلال شد و انقلاب روسیه که کمتر از ۱۵ سال به دیکتاتوری تبدیل شد، تفاوت بنیادین دارد؛ انقلاب اسلامی تفاهم میان دین و سیاست، ایران و اسلام و علم و دین را ایجاد کرد و دشمنان از این پیوند و انسجام نگران‌اند.

وی با اشاره به جنگ هشت‌سال دفاع مقدس گفت: دشمن با جنگ سخت نتوانست ساختار انقلاب را متوقف کند، اما مردم با حضور خود انقلاب را ریشه‌دارتر و ایران را مقاوم‌تر و باشکوه‌تر کردند، سپس کوشیدند رفتار انقلاب را در منطقه مهار کنند، اما جبهه مقاومت شکل گرفت و ایران در موازنه قدرت جهان اثرگذار شد.

حجت الاسلام رفیعی افزود: امروز اگر دشمنان دنبال سوریه‌سازی و لیبی‌سازی برای ایران هستند، بدانند این آرزو را به گور خواهند برد و اسلام و انقلاب سیلی محکمی به آن‌ها خواهد زد.

وی افزود: دشمنان با شهادت رهبر شهید انقلاب تصور کردند انقلاب از بین می‌رود، اما نه عظمت و قدرت مردم را فهمیدند و نه قدرت اسلام، ولایت و توحید را. رهبر معظم انقلاب فرمودند ایران نه قدرت چهارم جهان، بلکه قدرت اول جهان است و این را باید باور کرد.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه تأکید کرد: مردم یاسوج امروز قرارگاه امید، ایمان، اعتماد و انسجام تشکیل داده‌اند و تجمع امروز نشان می‌دهد جنگ، جنگ تاب‌آوری و مقاومت است.

وی افزود: طرح دشمن این است که با بهانه‌های اقتصادی و حجاب، جمعیت را از خیابان‌ها جمع کند، اما کور خوانده‌اند زیرا همان خانمی که حجاب را رعایت نمی‌کند، در روز مبادا در خط مقدم است و ایران در قلب اوست.

حجت الاسلام رفیفی بیان کرد. دشمن دنبال ایجاد شکاف است، اما ما یک سفره‌ایم و اتحاد و انسجام داریم و الگوی وحدت را در دنیا ارائه کرده‌ایم.

وی در پایان اظهار کرد: ما فرزند جنگیم، با سختی‌ها بزرگ شدیم و از فولاد مقاوم‌تری هستیم و در برابر دشمن ایستادگی خواهیم کرد و امروز هم با اتکا به خدا و توسل به اهل‌بیت (ع)، با اعتماد به قدرت عظیم مردمی که از قدرت نظامی و موشکی بالاتر است، به ترامپ و نتانیاهو اعلام می‌کنیم همان‌گونه که حضرت زینب (س) به یزید فرمود، هر حیله و مکر و فریبی می‌خواهید انجام دهید، به خدا قسم نمی‌توانید نام و یاد ما را از تاریخ محو کنید و این مردم فریاد می‌زنند: هیهات من‌الذله.