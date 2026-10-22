خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: اعتقاد به منجی و برقراری عدالت در جهان از باورهایی است که می‌تواند زمینه همگرایی میان پیروان مذاهب اسلامی را فراهم کند،در استان کردستان نیز با توجه به تنوع مذهبی و قومی، ترویج صحیح فرهنگ مهدویت علاوه بر جنبه اعتقادی، از ظرفیت‌های مهم تقویت وحدت اجتماعی به شمار می‌رود.

رئیس بنیاد مهدویت در کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به تشریح فعالیت‌های بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) در استان، ظرفیت‌های مهدوی در میان اهل سنت و تشیع، راهکارهای مقابله با انحرافات اعتقادی و نقش فعالیت‌های خیرخواهانه در ترویج فرهنگ انتظار پرداخت.

حجت‌الاسلام سید محمد سادات در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به فعالیت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) اظهار کرد: این بنیاد در سال ۱۳۷۹ به همت حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی و با هدف ترویج فرهنگ انتظار، گسترش سبک زندگی مهدوی، افزایش شناخت جامعه از امام زمان(عج) و مقابله با آسیب‌های اعتقادی این حوزه تأسیس شد.

علاقه مردم کردستان به حضرت مهدی(عج) ریشه‌دار است و استقبال از برنامه‌های مهدوی، به‌ویژه در میان بخشی از جامعه اهل سنت، نشان‌دهنده ظرفیت مناسب استان برای گسترش این فعالیت‌هاست

وی افزود: فعالیت این بنیاد در استان کردستان از حدود سال ۱۳۹۰ آغاز شده و در این سال‌ها، برنامه‌های متعددی برای توسعه معارف مهدوی و حمایت از فعالان این عرصه اجرا شده است.

رئیس بنیاد مهدویت کردستان با اشاره به فعالیت مجموعه‌های مهدوی در شهرهای مختلف استان بیان کرد: بیجار، قروه، کامیاران و سریش‌آباد از جمله مناطقی هستند که فعالیت‌های مهدوی در آن‌ها دنبال شده است.

حجت‌الاسلام سادات ادامه داد: دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز آموزشی از مهم‌ترین محیط‌های فعالیت بنیاد بوده‌اند و برگزاری دوره‌های تربیت مربی مهدوی، آموزش معارف مهدویت برای فرهنگیان و اجرای دوره‌های ضمن خدمت در دستگاه‌های اجرایی از جمله اقدامات انجام‌شده است.

وی برگزاری برنامه‌هایی همچون سه‌شنبه‌های مهدوی، دعای ندبه، جشن‌های نیمه شعبان و مراسم آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) را از دیگر فعالیت‌های این مجموعه برشمرد و گفت: در مناسبت‌های مختلف نیز غرفه‌های فرهنگی مهدوی با هدف آشنایی کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها با این معارف برپا شده است.

مهدویت؛ زمینه مشترک وحدت در کردستان

حجت‌الاسلام سادات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه، با توجه به تنوع مذهبی در کردستان، فرهنگ مهدویت چه ظرفیتی برای تقویت وحدت میان مردم استان دارد، اظهار کرد: اعتقاد به منجی و برقراری عدالت در جهان، با وجود برخی تفاوت‌ها در برداشت‌های مذهبی، باوری مشترک میان مسلمانان شیعه و اهل سنت است و می‌توان از این ظرفیت برای تقویت همبستگی اجتماعی بهره گرفت.

وی افزود: علاقه مردم کردستان به حضرت مهدی(عج) ریشه‌دار است و استقبال از برنامه‌های مهدوی، به‌ویژه در میان بخشی از جامعه اهل سنت، نشان‌دهنده ظرفیت مناسب استان برای گسترش این فعالیت‌هاست و در کردستان نام مقدس مهدی از اسم‌های پرطرفدار است و این مهم بیانگر اعتقاد مردم است.

رئیس بنیاد مهدویت کردستان با اشاره به برنامه‌های آموزشی و فرهنگی این حوزه عنوان کرد: برگزاری دوره‌های معارف مهدوی در دانشگاه فرهنگیان و حوزه‌های علمیه، استفاده از استادان مجرب و اعزام گروه‌هایی از جوانان، نوجوانان، دانشجویان و بانوان به برنامه‌های آموزشی و زیارتی قم و مسجد مقدس جمکران، در راستای تعمیق شناخت جامعه از آموزه‌های مهدوی انجام شده است.

ضرورت مقابله با ادعاهای دروغین مهدوی

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد این موضوع که با انتشار برخی ادعاها درباره ارتباط ویژه با امام زمان(عج) در فضای مجازی، چه آسیب‌هایی در این زمینه وجود دارد و وضعیت کردستان چگونه است، گفت: هر باور ارزشمند و مقدسی ممکن است مورد سوءاستفاده افراد و جریان‌های انحرافی قرار گیرد؛ به همین دلیل، تبیین صحیح معارف مهدوی و افزایش آگاهی عمومی اهمیت زیادی دارد.

وی، ادعای ارتباط ویژه با امام زمان(عج)، تعیین وقت ظهور، ترویج نشانه‌های جعلی آخرالزمان و گسترش خرافات را از جمله آسیب‌های این حوزه دانست و افزود: برخی جریان‌های انحرافی نیز در طول تاریخ با ارائه برداشت‌های نادرست از مسئله ظهور و حکومت مهدوی، درصدد منحرف کردن این باور اعتقادی بوده‌اند.

حجت‌الاسلام سادات تصریح کرد: یکی از وظایف بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)، مقابله با شبهات و آسیب‌های اعتقادی از طریق ترویج معارف صحیح و پاسخ‌گویی به پرسش‌های مردم است.

وی با اشاره به وضعیت استان بیان کرد: در کردستان طی سال‌های اخیر، جریان سازمان‌یافته و گسترده‌ای در این زمینه مشاهده نکرده‌ایم، هرچند گاهی گزارش‌هایی درباره حضور افراد دارای دیدگاه‌های انحرافی به گوش می‌رسد؛ ازاین‌رو، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی مستند همچنان ضرورت دارد.

کمک به نیازمندان در کنار ترویج فرهنگ انتظار

رئیس بنیاد مهدویت کردستان در مورد اینکه آیا فعالیت‌های مهدوی در کردستان با اقدامات خیرخواهانه و کمک به اقشار نیازمند نیز پیوند خورده است، خاطر نشان کرد: ترویج فرهنگ انتظار نباید تنها به برگزاری مراسم و برنامه‌های مناسبتی محدود شود، بلکه باید در رفتار اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و توجه به مشکلات مردم نیز نمود پیدا کند.

یکی از وظایف بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)، مقابله با شبهات و آسیب‌های اعتقادی از طریق ترویج معارف صحیح و پاسخ‌گویی به پرسش‌های مردم است

حجت‌الاسلام سادات افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) در سال‌های گذشته، به‌ویژه در مقاطع دشوار همچون دوران کرونا و حوادث مختلف، تلاش کرده‌اند در کنار مردم باشند و در حد توان به اقشار نیازمند کمک کنند.

وی، توزیع بسته‌های کمک مؤمنانه، تهیه لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار و برپایی موکب‌های فرهنگی و پذیرایی را از جمله اقدامات انجام‌شده برشمرد و گفت: برخی گروه‌ها و حلقه‌های مهدوی در شهرهای استان نیز فعالیت‌های جهادی و کمک به نیازمندان را در کنار برنامه‌های فرهنگی خود دنبال می‌کنند.

حجت‌الاسلام سادات با تأکید بر ظرفیت فرهنگ مهدویت برای تقویت امید اجتماعی خاطرنشان کرد: جامعه مهدوی، جامعه‌ای مبتنی بر عدالت، مهربانی و عاری از ظلم و تبعیض است و ترویج این آموزه‌ها می‌تواند در تقویت امید و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

وی تأکید کرد: مهدویت در کردستان ظرفیتی ارزشمند برای وحدت میان مردم با گرایش‌های مذهبی مختلف است و باید با توسعه برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی، زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با معارف مهدوی و حرکت در مسیر عدالت‌خواهی فراهم شود.