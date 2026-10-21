به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاد شامگاه چهارشنبه در نشست با فعالان اقتصادی و عمرانی روستاهای خراسان شمالی، با تأکید بر ضرورت تقویت اقتصاد روستایی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد اظهار کرد: بهبود راه‌های دسترسی، رفع مشکلات ناشی از خشکسالی و تأمین آب روستاها از جمله موضوعاتی است که همواره در دستور کار دولت قرار دارد.

وی افزود: رسیدگی به مشکلات حوزه راهداری و مسائل مرتبط با معادن نیز دنبال می‌شود و تلاش‌ها برای رفع این مشکلات افزایش خواهد یافت.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به همکاری‌های دولت برای رفع مشکلات روستاها در حوزه ارتباطات و تأمین مالی گفت: همکاری‌های گسترده‌ای با پست‌بانک آغاز شده است و امسال بخش عمده‌ای از اعتبارات به این بانک هدایت می‌شود تا زمینه تأمین مالی طرح‌ها و فعال‌سازی واحدهای راکد فراهم شود.

حسین‌زاده با تأکید بر ظرفیت گردشگری روستایی در ایجاد اشتغال پایدار تصریح کرد: دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری روستایی، بوم‌گردی و تعاونی‌ها آمادگی دارد.

وی با بیان اینکه توسعه مناطق روستایی هدف مشترک دولت و فعالان اقتصادی است، افزود: خوشبختانه همدلی و هم‌افزایی مناسبی برای تحقق این هدف وجود دارد و باید از این ظرفیت برای بهبود شرایط اقتصادی روستاها استفاده کرد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های ویژه خراسان شمالی در حوزه‌هایی همچون پرورش اسب اصیل ترکمن، نوغانداری و کشاورزی اظهار کرد: برای بهره‌برداری مؤثر از این توانمندی‌ها، باید زیرساخت‌های لازم فراهم و زنجیره ارزش تولید به‌صورت کامل تعریف شود.

حسین‌زاده با بیان اینکه پنج زنجیره تولیدی متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای در استان تعریف شده است، افزود: دولت نیز حمایت‌های مالی لازم را برای توسعه این زنجیره‌ها انجام خواهد داد.

وی با اشاره به چالش اشتغال فصلی و ناقص در روستاها خاطرنشان کرد: مشکل اصلی بسیاری از روستاها، نبود اشتغال پایدار است و با پویایی و فعال شدن اقتصاد روستایی، زمینه ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها نیز فراهم می‌شود.

حسین‌زاده از آمادگی دولت برای راه‌اندازی روستای هوشمند در خراسان شمالی خبر داد و گفت: طرح‌های پیشنهادی در این زمینه باید ارائه شود تا حمایت‌های لازم برای اجرای آن‌ها صورت گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت هدفمند بودن تسهیلات بانکی اظهار کرد: در زمینه پرداخت تسهیلات محدودیت جدی وجود ندارد، اما منابع باید به طرح‌هایی اختصاص یابد که درآمدزا باشند، اشتغال ایجاد کنند و به فعال‌سازی واحدهای راکد منجر شوند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده صنایع وابسته به شیر در خراسان شمالی افزود: استان با شمار قابل توجهی از واحدهای راکد و غیرفعال در این حوزه مواجه است و احیای این واحدها باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین از اجرای طرح‌های توانمندسازی و تسهیل‌گری بانوان در دو استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها به‌زودی در خراسان شمالی نیز اجرا خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و اقدامات دولت چهاردهم اظهار کرد: با وجود مخاطرات و دشواری‌های موجود، رئیس‌جمهور اجازه نداد در اداره کشور و تأمین نیازها کمبودی احساس شود.

حسین‌زاده با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی افزود: ایجاد چندقطبی و دامن زدن به نفاق به نفع ایران نیست و چه در حوزه مذاکره و چه در سایر عرصه‌ها، چندقطبی‌سازی ما را به اهداف مورد نظر نمی‌رساند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تنها راه اثبات وفاداری به مردم، خدمت صادقانه است و نباید اجازه دهیم رضایت عمومی کاهش یابد.