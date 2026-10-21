به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پلیس پاریس اعلام کرد تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها در چند منطقه از پایتخت فرانسه، فردا پنجشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب ممنوع خواهد بود.

الجزیره به اسامی مناطقی که در آن تجمعات ممنوع شده هیچ اشاره ای نشده است.

مقام‌های فرانسه پیشتر نیز اعلام کردند که به دنبال ناآرامی‌های گسترده روزهای گذشته، مقررات منع آمد و شد شبانه را در بخش‌هایی از پاریس و لیون تمدید کردند.

پلیس پاریس اعلام کرد اجرای منع آمد و شد در دو منطقه این شهر، اطراف میدان جمهوری و محدوده تجاری له‌آل، به برقراری آرامش در طول شب کمک کرده است و این محدودیت‌ها تا هر زمان که لازم باشد، ادامه خواهد یافت.

در شهر لیون نیز مقام‌ها منع آمدوشد شبانه را از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح در مرکز شهر تمدید کردند. در مارسی، محدودیت رفت‌وآمد شبانه برای افراد زیر سن قانونی که همراه ندارند از سه‌شنبه شب به اجرا درآمد.