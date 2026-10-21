فرماندار ری: نوسازی ۱۵۰۰ متر از شبکه فاضلاب خاورشهر در دست اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان‌پور، شامگاه چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح نوسازی شبکه فاضلاب خاورشهر با استفاده از فناوری لوله‌شکافی خبر داد و گفت: در این پروژه، ۱۵۰۰ متر از شبکه فرسوده فاضلاب منطقه با هدف رفع نشت و کاهش خطر آلودگی منابع آب زیرزمینی نوسازی می‌شود.

سلیمان‌پور در ادامه با اشاره به فرسودگی شبکه فاضلاب خاورشهر اظهار کرد: قدمت بالای لوله‌ها و استفاده از لوله‌های آزبستی که در برابر خوردگی آسیب‌پذیر هستند، موجب شکستگی و نشت فاضلاب شده و این وضعیت می‌تواند سلامت ساکنان و منابع آب زیرزمینی را تهدید کند.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مورد نیاز برای رفع مشکلات زیرساختی افزود: محدودیت‌های مالی نباید مانع انجام وظایف دستگاه‌های مسئول در قبال مردم شود و با همکاری بخش‌های مختلف، منابع لازم برای اجرای این پروژه تأمین شده است.

فرماندار ری با اشاره به روش اجرایی این طرح ادامه داد: در فناوری لوله‌شکافی، امکان جایگزینی لوله‌های فرسوده با لوله‌های پلی‌اتیلن بدون تخریب آسفالت و تأسیسات روبنایی فراهم می‌شود؛ روشی که علاوه بر سرعت اجرا، از ایجاد مزاحمت برای شهروندان و اختلال در ترافیک شهری جلوگیری می‌کند.

سلیمان‌پور با بیان اینکه این پروژه با تکیه بر فناوری و دانش بومی در حال اجراست، اظهار کرد: با وجود اینکه اجرای چنین طرحی ممکن بود چند ماه زمان ببرد، برنامه‌ریزی انجام‌شده بر تکمیل آن در مدت دو ماه متمرکز است.

وی در پایان با اشاره به نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی درباره طرح‌های خدماتی، از خبرنگاران برای انعکاس اقدامات عمرانی و زیرساختی قدردانی کرد.