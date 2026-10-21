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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲

انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی در مدارس گناوه برگزار شد

انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی در مدارس گناوه برگزار شد

بوشهر- معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان گناوه از برگزاری انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی در مدارس این شهرستان هم‌زمان با سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه یوسفی عصر چهارشنبه در حاشیه این مراسم اظهار کرد: انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی با هدف توسعه فعالیت‌های ورزشی، افزایش مشارکت دانش‌آموزان و فراهم‌کردن زمینه حضور فعال آنان در برنامه‌ریزی‌های ورزشی مدارس برگزار شد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان گناوه افزود: این انتخابات امروز همزمان با سراسر کشور به‌صورت نمادین در دبیرستان دخترانه جنت شهرستان گناوه برگزار شد و دانش‌آموزان با مشارکت در این فرایند، فرصت یافتند در انتخاب نمایندگان ورزشی خود نقش‌آفرینی کنند.

یوسفی با اشاره به اهمیت تشکیل انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی بیان کرد: این انجمن‌ها با همراهی مدیران مدارس و معلمان تربیت بدنی، زمینه شناسایی دانش‌آموزان مستعد، تقویت فعالیت‌های ورزشی و سامان‌دهی بهتر برنامه‌های ورزشی در محیط مدرسه را فراهم می‌کنند.

انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی در مدارس گناوه برگزار شد

وی ادامه داد: دانش‌آموزان علاقه‌مند و توانمند در رشته‌های ورزشی مختلف می‌توانند با عضویت در انجمن‌های ورزشی، در برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای فعالیت‌های ورزشی مدرسه مشارکت داشته باشند و در گسترش فرهنگ ورزش و تحرک بدنی در میان همسالان خود مؤثر باشند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان گناوه با تأکید بر ابعاد تربیتی این انتخابات گفت: انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی علاوه بر کمک به توسعه ورزش مدارس و شناسایی استعدادهای ورزشی، فرصتی برای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، کار گروهی، مشارکت اجتماعی و مهارت‌های رهبری در دانش‌آموزان فراهم می‌کنند.

انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی در مدارس گناوه برگزار شد

یوسفی خاطرنشان کرد: فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر دانش‌آموزان در فعالیت‌های مدرسه، گامی مهم در جهت پرورش نسلی بانشاط، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از روحیه همکاری است.

انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی در مدارس گناوه برگزار شد

کد مطلب 6985895

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