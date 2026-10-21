به گزارش خبرنگار مهر، رقیه یوسفی عصر چهارشنبه در حاشیه این مراسم اظهار کرد: انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی با هدف توسعه فعالیت‌های ورزشی، افزایش مشارکت دانش‌آموزان و فراهم‌کردن زمینه حضور فعال آنان در برنامه‌ریزی‌های ورزشی مدارس برگزار شد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان گناوه افزود: این انتخابات امروز همزمان با سراسر کشور به‌صورت نمادین در دبیرستان دخترانه جنت شهرستان گناوه برگزار شد و دانش‌آموزان با مشارکت در این فرایند، فرصت یافتند در انتخاب نمایندگان ورزشی خود نقش‌آفرینی کنند.

یوسفی با اشاره به اهمیت تشکیل انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی بیان کرد: این انجمن‌ها با همراهی مدیران مدارس و معلمان تربیت بدنی، زمینه شناسایی دانش‌آموزان مستعد، تقویت فعالیت‌های ورزشی و سامان‌دهی بهتر برنامه‌های ورزشی در محیط مدرسه را فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان علاقه‌مند و توانمند در رشته‌های ورزشی مختلف می‌توانند با عضویت در انجمن‌های ورزشی، در برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای فعالیت‌های ورزشی مدرسه مشارکت داشته باشند و در گسترش فرهنگ ورزش و تحرک بدنی در میان همسالان خود مؤثر باشند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان گناوه با تأکید بر ابعاد تربیتی این انتخابات گفت: انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی علاوه بر کمک به توسعه ورزش مدارس و شناسایی استعدادهای ورزشی، فرصتی برای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، کار گروهی، مشارکت اجتماعی و مهارت‌های رهبری در دانش‌آموزان فراهم می‌کنند.

یوسفی خاطرنشان کرد: فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر دانش‌آموزان در فعالیت‌های مدرسه، گامی مهم در جهت پرورش نسلی بانشاط، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از روحیه همکاری است.