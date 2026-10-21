به گزارش خبرنگار مهر، علی هوشمند چهارشنبه‌شب در آیین اختتامیه رویداد رسانه‌ای جنگ رمضان با قدردانی از فعالان رسانه‌ای، داوران و مدرسان این رویداد اظهار کرد: این برنامه فرصتی برای ثبت و ضبط روایت‌های جنگ و ارزیابی عملکرد رسانه‌های استان در شرایط بحرانی بود.

وی با اشاره به تصمیم شورای اطلاع‌رسانی استان برای مستندسازی جنگ رمضان افزود: با هم‌اندیشی اعضای شورا و مجموعه مطبوعات، فراخوان این رویداد منتشر شد تا اهالی رسانه در میانه جنگ، روایت‌ها و تجربه‌های خود را در قالب‌های مختلف ثبت کنند و این بخش از تاریخ استان به دست فراموشی سپرده نشود.

روایت جنگ و امیدآفرینی مسئولانه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با بیان اینکه جنگ تنها عرصه رویارویی نظامی نیست، گفت: هم‌زمان با دفاع مقدس، یک جنگ رسانه‌ای نیز جریان داشت و فعالان رسانه‌ای باید با قلم و قدم خود، در کنار روایت واقعیت‌ها، به تقویت امید و پاسخ‌گویی صادقانه به نیازهای افکار عمومی کمک می‌کردند.

هوشمند ادامه داد: یکی از اهداف این رویداد، سنجش توان رسانه‌های استان در شرایط ویژه بود؛ شرایطی که محدودیت دسترسی به اینترنت و دشواری‌های ارتباطی نیز بر فعالیت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای اثر می‌گذاشت. با این حال، فعالیت‌ها از روزهای جنگ آغاز شد و تا پایان مراسم تشییع رهبر شهید ادامه یافت.

وی با اشاره به تنوع آثار ارسالی بیان کرد: اهالی رسانه در حوزه‌هایی همچون عکاسی، تیتر، گزارش، مقاله، سرمقاله و یادداشت در این رویداد حضور داشتند و آثار آنان در گونه‌های مختلف رسانه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این ارزیابی نیز در ادامه اعلام خواهد شد.

قدردانی از همراهی مجموعه‌های استانی

هوشمند در بخش دیگری از سخنان خود از حمایت‌های امام جمعه و نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار قزوین در جریان جنگ قدردانی کرد و گفت: برگزاری جلسات فوق‌العاده شورای اطلاع‌رسانی در آن روزها، زمینه حضور فعال‌تر مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ای در صحنه را فراهم کرد.

وی همچنین از همراهی مجموعه‌هایی از جمله سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا، شورای اسلامی شهر و شهرداری قزوین، میراث فرهنگی و گردشگری و دیگر دستگاه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری آیین اختتامیه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این همکاری‌ها به تداوم برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای در استان منجر شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین در پایان با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس، بر ضرورت ادامه مسیر روایتگری و ثبت تجربه‌های تاریخی تأکید کرد.



