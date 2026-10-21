به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور چهارشنبه‌شب در آیین اختتامیه رویداد رسانه‌ای جنگ رمضان با گرامیداشت یاد شهدای جنگ، شهدای امنیت، دولت و نیروهای مسلح و مردمی که در جریان تجاوز دشمن جان خود را از دست دادند، اظهار کرد: فعالان رسانه‌ای مسئولیت مهمی در آگاهی‌بخشی، روشنگری و تبیین واقعیت‌ها برای جامعه بر عهده دارند و انجام درست این مسئولیت می‌تواند به تقویت امید اجتماعی کمک کند.

وی با اشاره به ابعاد جنگ رسانه‌ای دشمن افزود: امروز ابزارها و امکانات گسترده‌ای برای اثرگذاری بر افکار عمومی به کار گرفته می‌شود و شناخت اهداف و روش‌های این جریان، برای مقابله مؤثر با آن ضرورت دارد. جنگ رسانه‌ای را باید در امتداد جنگ شناختی دید؛ عرصه‌ای که در آن باورها، ادراک عمومی و اعتماد مردم هدف قرار می‌گیرد.

روایت واقعیت‌ها در برابر عملیات روانی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین با اشاره به انتشار گسترده پیام‌ها و ادعاهای رسانه‌ای در جریان جنگ رمضان گفت: بخشی از پیام‌های منتشرشده با هدف ایجاد فشار روانی و تأثیرگذاری بر جامعه طراحی شده بود و در چنین شرایطی، رسانه‌ها با روایت مستند واقعیت‌ها می‌توانند به روشن‌شدن ابعاد رویدادها و کاهش اثرگذاری فضاسازی‌های روانی کمک کنند.

احمدپور ادامه داد: عملکرد رسانه‌ها در این دوره نشان داد که فعالان این حوزه، با وجود دشواری‌های ارتباطی و محدودیت‌های موجود، در کنار مردم حضور داشتند و علاوه بر اطلاع‌رسانی، در تبیین مواضع و تحولات کشور نیز نقش‌آفرینی کردند.

وی با تأکید بر اهمیت ثبت تجربه‌های جنگ رمضان بیان کرد: مستندسازی این رویدادها تنها به ثبت اتفاقات روز محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بخشی از حافظه تاریخی جامعه را شکل دهد و برای تحلیل تجربه‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

تأکید بر حفظ انسجام ملی و استقلال کشور

احمدپور با اشاره به آنچه تلاش دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه و تضعیف انسجام ملی خواند، گفت: حفظ همدلی و تقویت درک متقابل میان مردم و مسئولان، به‌ویژه در شرایط دشوار، اهمیت زیادی دارد. اختلاف‌نظرها و دلخوری‌های طبیعی نباید مانع همکاری برای پیشرفت کشور و صیانت از منافع ملی شود.

وی با تأکید بر اینکه استقلال و عزت ملی هزینه‌هایی دارد، افزود: تجربه تاریخی ایران نشان داده است که هویت فرهنگی و تمدنی این سرزمین از ظرفیت بالایی برای حفظ پیوستگی و تداوم خود برخوردار است و توجه به این پشتوانه تاریخی می‌تواند در تقویت همبستگی جامعه مؤثر باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین همچنین با اشاره به جایگاه شهدای جنگ رمضان و فرماندهان و مسئولانی که در این حوادث جان خود را از دست دادند، بر ضرورت پاسداشت فداکاری آنان تأکید کرد و گفت: حفظ دستاوردهای کشور و حرکت در مسیر توسعه، نیازمند همدلی، مسئولیت‌پذیری و حضور مؤثر همه بخش‌های جامعه است.

احمدپور در پایان از تلاش فعالان رسانه‌ای و برگزارکنندگان رویداد رسانه‌ای جنگ رمضان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد همکاری میان مجموعه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجرایی استان با هدف تقویت آگاهی عمومی، انسجام اجتماعی و پیشرفت قزوین تداوم یابد.