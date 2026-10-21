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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶

احمدپور: روایتگری رسانه‌ها، خط مقدم مقابله با جنگ شناختی دشمن است

احمدپور: روایتگری رسانه‌ها، خط مقدم مقابله با جنگ شناختی دشمن است

قزوین- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین تقویت انسجام ملی، روایت دقیق واقعیت‌ها و صیانت از افکار عمومی را از ضرورت‌های عبور از شرایط حساس کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور چهارشنبه‌شب در آیین اختتامیه رویداد رسانه‌ای جنگ رمضان با گرامیداشت یاد شهدای جنگ، شهدای امنیت، دولت و نیروهای مسلح و مردمی که در جریان تجاوز دشمن جان خود را از دست دادند، اظهار کرد: فعالان رسانه‌ای مسئولیت مهمی در آگاهی‌بخشی، روشنگری و تبیین واقعیت‌ها برای جامعه بر عهده دارند و انجام درست این مسئولیت می‌تواند به تقویت امید اجتماعی کمک کند.

وی با اشاره به ابعاد جنگ رسانه‌ای دشمن افزود: امروز ابزارها و امکانات گسترده‌ای برای اثرگذاری بر افکار عمومی به کار گرفته می‌شود و شناخت اهداف و روش‌های این جریان، برای مقابله مؤثر با آن ضرورت دارد. جنگ رسانه‌ای را باید در امتداد جنگ شناختی دید؛ عرصه‌ای که در آن باورها، ادراک عمومی و اعتماد مردم هدف قرار می‌گیرد.

روایت واقعیت‌ها در برابر عملیات روانی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین با اشاره به انتشار گسترده پیام‌ها و ادعاهای رسانه‌ای در جریان جنگ رمضان گفت: بخشی از پیام‌های منتشرشده با هدف ایجاد فشار روانی و تأثیرگذاری بر جامعه طراحی شده بود و در چنین شرایطی، رسانه‌ها با روایت مستند واقعیت‌ها می‌توانند به روشن‌شدن ابعاد رویدادها و کاهش اثرگذاری فضاسازی‌های روانی کمک کنند.

احمدپور ادامه داد: عملکرد رسانه‌ها در این دوره نشان داد که فعالان این حوزه، با وجود دشواری‌های ارتباطی و محدودیت‌های موجود، در کنار مردم حضور داشتند و علاوه بر اطلاع‌رسانی، در تبیین مواضع و تحولات کشور نیز نقش‌آفرینی کردند.

وی با تأکید بر اهمیت ثبت تجربه‌های جنگ رمضان بیان کرد: مستندسازی این رویدادها تنها به ثبت اتفاقات روز محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بخشی از حافظه تاریخی جامعه را شکل دهد و برای تحلیل تجربه‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

تأکید بر حفظ انسجام ملی و استقلال کشور

احمدپور با اشاره به آنچه تلاش دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه و تضعیف انسجام ملی خواند، گفت: حفظ همدلی و تقویت درک متقابل میان مردم و مسئولان، به‌ویژه در شرایط دشوار، اهمیت زیادی دارد. اختلاف‌نظرها و دلخوری‌های طبیعی نباید مانع همکاری برای پیشرفت کشور و صیانت از منافع ملی شود.

وی با تأکید بر اینکه استقلال و عزت ملی هزینه‌هایی دارد، افزود: تجربه تاریخی ایران نشان داده است که هویت فرهنگی و تمدنی این سرزمین از ظرفیت بالایی برای حفظ پیوستگی و تداوم خود برخوردار است و توجه به این پشتوانه تاریخی می‌تواند در تقویت همبستگی جامعه مؤثر باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین همچنین با اشاره به جایگاه شهدای جنگ رمضان و فرماندهان و مسئولانی که در این حوادث جان خود را از دست دادند، بر ضرورت پاسداشت فداکاری آنان تأکید کرد و گفت: حفظ دستاوردهای کشور و حرکت در مسیر توسعه، نیازمند همدلی، مسئولیت‌پذیری و حضور مؤثر همه بخش‌های جامعه است.

احمدپور در پایان از تلاش فعالان رسانه‌ای و برگزارکنندگان رویداد رسانه‌ای جنگ رمضان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد همکاری میان مجموعه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجرایی استان با هدف تقویت آگاهی عمومی، انسجام اجتماعی و پیشرفت قزوین تداوم یابد.

کد مطلب 6985906

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