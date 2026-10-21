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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷

خیز آمریکا برای خروج کارکنانش از کشورهای حاشیه خلیج فارس

خیز آمریکا برای خروج کارکنانش از کشورهای حاشیه خلیج فارس

آمریکا برای خروج اجباری شماری از کارکنان سفارتخانه‌های خود در کشورهای خلیج فارس آماده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، سه مقام آمریکایی اعلام کردند وزارت امور خارجه این کشور در حال آماده‌سازی دستور خروج شماری از کارکنان و اعضای خانواده‌های آنان از سفارتخانه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس است؛ اقدامی که به گفته دو مقام به دنبال احتمال ازسرگیری درگیری‌ها به‌ویژه با جنبش انصارالله یمن، صورت می‌گیرد.

به گزارش منابع آمریکایی، وزارت امور خارجه این کشور در حال آماده‌سازی دستور خروج اجباری شماری از کارکنان و اعضای خانواده‌های آنان از سفارتخانه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس است.

دو مقام آمریکایی اعلام کردند این اقدام به احتمال ازسرگیری درگیری‌ها، به‌ویژه با نیروهای انصارالله یمن مربوط است.

در همین حال، سفارت آمریکا در ریاض روز چهارشنبه با انتشار هشدار امنیتی درباره احتمال حملات بیشتر انصارالله به عربستان سعودی هشدار داد.

این هشدار پس از حملات به عربستان از جمله حمله به فرودگاه ریاض، صادر شده است.

دو مقام آمریکایی همچنین گفتند که دستور خروج احتمالی می‌تواند شامل تخلیه تمامی کارکنان و اعضای خانواده‌های آنان از نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی باشد.

کد مطلب 6985912

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