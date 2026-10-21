دیدار معاون وزیر امور خارجه لهستان با عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر امور خارجه لهستان که برای شرکت در سومین دور مشورت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران و لهستان به تهران سفر کرده است، عصر چهارشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به پیشینه مثبت تاریخی بین مردم ایران و لهستان، همچنین مباحث مطرح‌شده در دیدار با همتای لهستانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، بر اهمیت برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در دو کشور با هدف تقویت تعاملات بین دو کشور در عرصه‌های مختلف در راستای منافع متقابل تاکید کرد.



عراقچی ضمن تبیین مواضع کشورمان در رابطه با تحولات منطقه غرب آسیا، ناامنی موجود در منطقه و تنگه هرمز را ناشی از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و با انتقاد از همدستی یا بی‌عملی برخی کشورهای اروپایی در قبال تجاوز نظامی آشکار علیه ایران، بر ضرورت اتخاذ موضع اصولی از سوی همه کشورها از جمله دول اروپایی در محکوم‌کردن تجاوز نظامی علیه ایران و نیز جنایات ارتکابی در خلال آن تاکید کرد.



وزیر امور خارجه همچنین تاکید کرد ایران همانطور که در استفاده از ابرار دیپلماسی برای تامین صلح و امنیت منطقه ثابت‌قدم بوده است، در دفاع همه‌جانبه از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود در برابر هرگونه تهدید و تجاوز نیز درنگ نخواهد کرد.



معاون وزیر امور خارجه لهستان با ابراز خرسندی از سفر به ایران، گزارشی از مذاکرات خود با همتای ایرانی ارائه نمود و مواضع کشورش را در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تشریح کرد.