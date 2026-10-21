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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۹

ادعای ترامپ: بیش از هر زمان دیگری به توافق درباره اوکراین نزدیک شدیم

ادعای ترامپ: بیش از هر زمان دیگری به توافق درباره اوکراین نزدیک شدیم

رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر ادعای خود برای رسیدن به توافق درباره جنگ اوکراین را تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد واشنگتن در حال حاضر با روسیه درباره اوکراین مذاکره می‌کند و دو طرف بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به توافق نزدیک شده‌اند.

رئیس‌جمهوری آمریکا مدعی شد واشنگتن اکنون تضمین می‌کند که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد و افزود که این اقدامات باید سال‌ها پیش انجام می‌شد.

ترامپ همچنین ادعا کرد که آمریکا می‌تواند در شرایط کنونی عقب نشینی کند، اما واشنگتن می‌خواهد از تداوم نتایجی که به دست آورده است برای مدت طولانی اطمینان حاصل کند.

کد مطلب 6985924

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