به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عبیسی شامگاه چهارشنبه در تجمع شبانه مردم لاهیجان، با اشاره به وعده امام شهید مبنی بر نزدیک بودن به قله اظهار کرد: گاهی در نزدیکی قله، سختی‌ها و فشارها افزایش می‌یابد و برخی در این مسیر خسته می‌شوند، اما در نهایت با ایستادگی و مقاومت، همگان در پیروزی سهیم خواهند شد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام در شرایط دشوار افزود: در روزهای سخت، همگان باید پشت ولی خود بایستند و گام‌های خود را در مسیر رهبری تنظیم کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی لاهیجان با اشاره به اعتراضات در فرانسه و برخی کشورهای اروپایی تصریح کرد: دشمنان برای کشاندن ایران به آشوب و فتنه هزینه و برنامه‌ریزی کردند، اما امروز برخی از کشورهای خودشان با اعتراضات و ناآرامی‌ها مواجه هستند.

عبیسی با اشاره به هماهنگی میان مسئولان کشور گفت: مسئولان بر مواضع و شروط تعیین‌شده از سوی رهبری ایستادگی می‌کنند و در همین راستا، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز بر خارج نشدن حتی یک گرم اورانیوم غنی‌شده از کشور تأکید کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدهای مقام‌های آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ملت ایران در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نمی‌کند و هرگونه فشار علیه کشور با ایستادگی و مقاومت ملت مواجه خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی لاهیجان گفت: ما ملت امام حسین(ع) هستیم و در برابر تهدیدهای دشمنان ایستادگی می‌کنیم؛ آمریکا باید بداند که هرگونه ماجراجویی نظامی در منطقه می‌تواند با پیامدهای سنگین مواجه شود.