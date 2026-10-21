به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، قطر و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک، بر حمایت خود از تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک تأکید کردند که به ادعای آنها به ‌صورت پایدار تهدیدهای ناشی از ایران را برطرف کند.

این دو کشور بدون محکوم کردن حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، مدعی شدند که حملات نظامی ایران به کشورهای منطقه محکوم بوده و نقض جدی حقوق بین‌الملل است.

قطر و فرانسه همچنین خواستار بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بدون هیچ‌گونه محدودیت یا دریافت عوارض شدند و حمایت خود را از تلاش‌ها برای تحقق این هدف اعلام کردند.

بر اساس این بیانیه، دو کشور توافق کردند در راستای مهار تنش‌ها و کاهش تنش‌زایی با توجه به چالش‌های موجود در منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک خود را هماهنگ کنند.

قطر و فرانسه در بخش دیگری از این بیانیه، مخالفت خود را با هرگونه الحاق کرانه باختری اعلام کردند و خواستار پایان دادن به سیاست شهرک‌سازی رژیم اسرائیل و خشونت شهرک‌نشینان شدند.

دو کشور همچنین بر ضرورت پایبندی همه طرف ها به تعهداتشان در خصوص غزه از جمله عقب نشینی اسرائیل و دریافت کمک های بشردوستانه تأکید کردند.

قطر و فرانسه در پایان بیانیه خود اعلام کردند که دوحه و پاریس متعهد به حمایت از ثبات لبنان، حاکمیت آن هستند و این که پایان یافتن مأموریت یونیفل به خلأ امنیتی [در جنوب لبنان] منجر نشود.