  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۳

حمایت قطر و فرانسه از تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه

حمایت قطر و فرانسه از تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه

قطر و فرانسه بر تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، قطر و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک، بر حمایت خود از تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک تأکید کردند که به ادعای آنها به ‌صورت پایدار تهدیدهای ناشی از ایران را برطرف کند.

این دو کشور بدون محکوم کردن حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، مدعی شدند که حملات نظامی ایران به کشورهای منطقه محکوم بوده و نقض جدی حقوق بین‌الملل است.

قطر و فرانسه همچنین خواستار بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بدون هیچ‌گونه محدودیت یا دریافت عوارض شدند و حمایت خود را از تلاش‌ها برای تحقق این هدف اعلام کردند.

بر اساس این بیانیه، دو کشور توافق کردند در راستای مهار تنش‌ها و کاهش تنش‌زایی با توجه به چالش‌های موجود در منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک خود را هماهنگ کنند.

قطر و فرانسه در بخش دیگری از این بیانیه، مخالفت خود را با هرگونه الحاق کرانه باختری اعلام کردند و خواستار پایان دادن به سیاست شهرک‌سازی رژیم اسرائیل و خشونت شهرک‌نشینان شدند.

دو کشور همچنین بر ضرورت پایبندی همه طرف ها به تعهداتشان در خصوص غزه از جمله عقب نشینی اسرائیل و دریافت کمک های بشردوستانه تأکید کردند.

قطر و فرانسه در پایان بیانیه خود اعلام کردند که دوحه و پاریس متعهد به حمایت از ثبات لبنان، حاکمیت آن هستند و این که پایان یافتن مأموریت یونیفل به خلأ امنیتی [در جنوب لبنان] منجر نشود.

کد مطلب 6985929

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها