مصطفی فعله‌گری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مؤدیان مالیاتی برای بهره‌مندی از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۵ باید حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه، اقدامات لازم را در سامانه مؤدیان انجام دهند.

وی افزود: بر اساس بخشنامه ابلاغی، مؤدیانی که بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را تا مهلت تعیین‌شده پرداخت کنند یا برای پرداخت آن ترتیب مقتضی دهند، مشمول بخشودگی کامل جرایم تأخیر مربوط به مالیات محاسبه‌شده در خلاصه عملکرد ذخیره‌شده خواهند شد.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان ادامه داد: همچنین مؤدیانی که تا پایان روز ۲۴ آبان‌ماه، خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان را در سامانه مؤدیان به‌صورت نهایی ذخیره کنند، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مربوط به مالیات محاسبه‌شده در این خلاصه عملکرد برخوردار می‌شوند.

فعله‌گری با اشاره به مهلت ثبت اطلاعات معاملات اظهار کرد: فرصت دریافت فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم از طریق فرم الکترونیکی «جزئیات اطلاعات معاملات» در کارپوشه سامانه مؤدیان برای فصل تابستان ۱۴۰۵ تا پایان روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه تمدید شده است.

وی خاطرنشان کرد: آخرین مهلت تکمیل اطلاعات معاملات از طریق بارگذاری فایل، پایان روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه است؛ با این حال، مؤدیان می‌توانند روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه نیز اطلاعات معاملات خود را به‌صورت موردی در سامانه وارد کنند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان از مؤدیان خواست با رعایت مهلت‌های اعلام‌شده، نسبت به تعیین تکلیف بدهی و تکمیل اطلاعات مالیاتی خود اقدام کنند تا امکان استفاده از بخشودگی جرایم برای آنان فراهم شود.