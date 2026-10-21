به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله‌ جعفر سبحانی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار رییس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به جایگاه مالیات در تأمین منابع مالی دولت، بر ضرورت تقویت نظام مالیاتی در کنار حمایت از تولید و رونق کسب‌وکارها تأکید کرد.



این مرجع تقلید با بیان اینکه مالیات از منابع مهم درآمدی کشور به شمار می‌رود، اظهار کرد: افرادی که از درآمد مناسب و توان مالی کافی برخوردار هستند، باید سهم خود را در تأمین هزینه‌های اداره کشور ایفا کنند و در این زمینه مسئولیت‌پذیر باشند.



وی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به درآمدهای عمومی و رونق فعالیت‌های اقتصادی افزود: تقویت اقتصاد کشور نیازمند فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت کسب‌وکارهاست و باید شرایطی فراهم شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با سهولت بیشتری فعالیت خود را آغاز کنند و به توسعه آن بپردازند.



مسیر فعالیت اقتصادی را تسهیل کنیم



آیت‌الله سبحانی با اشاره به نقش دولت در فراهم‌سازی زمینه رشد اقتصادی، بر ضرورت تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار تأکید کرد و اظهار داشت: باید با رفع موانع و تسهیل روندهای اداری، امکان فعالیت و گسترش کسب‌وکارها را فراهم کرد تا زمینه رونق اقتصادی تقویت شود.



وی همچنین افزایش کارآمدی نظام مالیاتی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: کاهش هزینه‌های مالیات‌ستانی باید مورد توجه قرار گیرد تا ضمن ارتقای بهره‌وری در این بخش، هزینه‌های دولت نیز کاهش یابد.



این مرجع تقلید با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع و هزینه‌ها در شرایط دشوار اقتصادی، بر لزوم توجه به شیوه‌های کارآمد در تأمین درآمدهای عمومی و اجرای مأموریت‌های دولت تأکید کرد.