به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری، رئیس شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان بوشهر، در هفتادمین جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور که به نمایندگی از دبیرخانه استان‌ها در آن حضور یافته بود، به تشریح ظرفیت‌ها، تجربه‌ها و پیشنهادهای استان بوشهر در زمینه توسعه فرهنگ قرآنی پرداخت.

دیانت و مقاومت؛ دو مؤلفه هویتی بوشهر

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی استان بوشهر، جایگاه دیانت و مقاومت را در شکل‌گیری هویت فرهنگی این منطقه برجسته دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در برنامه‌ریزی قرآنی تأکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و پیشینه تاریخی بوشهر و نقش مردم این منطقه در مقابله با استعمار، تبیین کرد که توسعه فعالیت‌های قرآنی در استان باید با شناخت دقیق هویت تاریخی، فرهنگی و دینی مردم و با اتکا به معارف قرآن کریم و اهل‌بیت(ع) دنبال شود.

تدوین اسناد راهبردی برای توسعه فرهنگ قرآنی

رئیس شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان بوشهر، تدوین و تصویب اسناد توسعه فرهنگ قرآنی را از اقدامات مهم این استان برشمرد و بر نقش برنامه‌ریزی هدفمند در سامان‌دهی فعالیت‌های قرآنی تأکید کرد.

به گفته وی، در این رویکرد، فعالیت‌های قرآنی از برنامه‌های پراکنده و مقطعی فراتر رفته و در قالب منظومه‌ای هدفمند، با تعیین مأموریت دستگاه‌ها، طراحی اقدامات اجرایی، نظارت بر عملکرد و بازخوردگیری دنبال می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و دیگر مجموعه‌های فرهنگی، بر لزوم تعریف مسئولیت‌های روشن و متناسب با مأموریت تخصصی هر دستگاه تأکید کرد.

صفایی بوشهری همچنین با اشاره به جایگاه قرآنی استان بوشهر و برنامه‌ریزی برای ارتقای این جایگاه، حرکت به سمت تبدیل‌شدن بوشهر به پایتخت حفظ قرآن ایران را از افق‌های پیش‌روی فعالیت‌های قرآنی استان دانست.

فعالیت‌های مردمی؛ حلقه اصلی تحقق اهداف قرآنی

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر نقش مردم در تحقق اهداف فرهنگی و قرآنی، به فعالیت گروه‌های جهادی قرآنی در روستاها، برگزاری مسابقات و برنامه‌های قرآنی و توسعه آموزش قرآن در مدارس اشاره کرد.

وی برگزاری روز قرآنی بوشهر را نیز فرصتی برای گردهمایی فعالان قرآنی، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و تقویت ارتباط میان مجموعه‌های فعال این عرصه دانست.

صفایی بوشهری تأکید کرد که برنامه‌ریزی و مدیریت، زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که مردم در میدان اجرا نقش‌آفرین باشند و فعالیت‌های قرآنی از سطح ساختارهای اداری به متن زندگی اجتماعی راه پیدا کند.

ضرورت انطباق مصوبات ملی با اقتضائات استان‌ها

رئیس شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت توجه به تفاوت‌های جغرافیایی، فرهنگی، آموزشی و اجرایی استان‌ها در فرایند سیاست‌گذاری قرآنی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مصوبات ملی باید با شناخت دقیق ظرفیت‌ها و مسائل مناطق مختلف کشور تدوین و اجرا شوند، پیشنهاد کرد اطلس آسیب‌ها، بانک نیازها و نظام مسائل فعالیت‌های قرآنی استان‌ها تهیه شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه شناخت میدانی و اولویت‌های واقعی هر منطقه صورت گیرد.

وی همچنین شناسایی موانع اجرای مصوبات و توجه به امکانات، محدودیت‌ها و مسئولیت‌های دستگاه‌های استانی را ضروری دانست و بر لزوم تقویت ارتباط میان سیاست‌گذاری ملی و واقعیت‌های اجرایی در استان‌ها تأکید کرد.

چابک‌سازی ساختارها و تقویت پشتیبانی اجرایی

صفایی بوشهری با اشاره به محدودیت اعتبارات و تعدد مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی، چابک‌سازی شوراها و فرایندهای تصمیم‌گیری را از الزامات افزایش اثربخشی فعالیت‌های قرآنی دانست.

وی تصریح کرد که تصویب برنامه‌ها به‌تنهایی برای تحقق اهداف کافی نیست و باید زمینه تأمین منابع، تعیین مسئولیت‌ها، رفع موانع و پیگیری مستمر اجرای مصوبات فراهم شود.

به گفته وی، روشن‌بودن مأموریت‌ها، تناسب برنامه‌ها با ظرفیت‌های اجرایی و کاهش فرایندهای غیرضروری می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر دستگاه‌ها و تحقق نتایج ملموس‌تر در عرصه فرهنگ قرآنی را فراهم کند.

در این نشست، حجت‌الاسلام محمد قادری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز حضور داشت.