به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جواد فاضل لنکرانی عصر چهارشنبه در دیدار رییس سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر ضرورت استقرار عدالت در فرآیند دریافت مالیات، رویکرد مبتنی بر اخذ مالیات از اقشار پردرآمد و معافیت افراد غیرمشمول را اقدامی شایسته ارزیابی کرد.



وی ، با اشاره به اهمیت انطباق سیاست‌های مالیاتی با مبانی شرعی و عقلی اظهار داشت: دریافت مالیات از افرادی که توانایی و تکلیف پرداخت دارند و در مقابل، معافیت کسانی که مشمول این تکلیف نیستند، رویکردی قابل تقدیر در مسیر تحقق عدالت مالیاتی است.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با تبیین ابعاد فقهی مسئولیت مؤدیان مالیاتی افزود: از منظر فقهی، فردی که مکلف به پرداخت مالیات است اما از انجام این وظیفه خودداری می‌کند، مسئول و ضامن خواهد بود و بر همین اساس، اخذ عادلانه مالیات با مبانی دینی و عقلایی سازگاری دارد.



آیت‌الله فاضل لنکرانی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور، نقش درآمدهای مالیاتی را در تأمین منابع مورد نیاز برای پیشرفت و توسعه مهم دانست و بر ضرورت توجه به آثار اقتصادی و اجتماعی این منابع تأکید کرد.



مردم آثار مالیات را در زندگی خود ببینند



وی با اشاره به نقش اعتماد عمومی در همراهی مردم با نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: زمانی که شهروندان نتایج پرداخت مالیات را در قالب خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و اقدامات عمرانی مشاهده کنند، انگیزه و رغبت بیشتری برای انجام این مسئولیت خواهند داشت.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بازگشت منابع مالیاتی به چرخه عمران و آبادانی کشور را از عوامل مؤثر در تقویت اعتماد عمومی دانست و تصریح کرد: هزینه‌کرد این درآمدها در مسیر توسعه و بهبود خدمات، می‌تواند زمینه‌ساز اعتماد بیشتر مردم و حرکت به سوی توسعه پایدار باشد.