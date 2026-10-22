به گزارش خبرنگار مهر، شبکه‌های مختلف سیما در این آخر هفته میزبان فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی متنوعی چون «لیلا»، «شیار ۱۴۳»، «پرنده کوچک خوشبختی»، «گلادیاتور»، «روزهای افتخار» و «خانه خنجرهای پرنده» خواهند بود. در این گزارش به معرفی و بررسی این آثار می‌پردازیم.

«لیلا» و مرثیه‌ای بر عشق، فداکاری و سایه سنگین سنت

فیلم سینمایی «لیلا» محصول سال ۱۳۷۵ به کارگردانی زنده‌یاد داریوش مهرجویی، جمعه اول آبان ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم با نقش‌آفرینی لیلا حاتمی، علی مصفا، زنده‌یاد جمیله شیخی و محمدرضا شریفی‌نیا آمده است: لیلا و رضا عاشقانه با هم ازدواج می‌کنند، اما خیلی زود درمی‌یابند که لیلا قادر به فرزندآوری نیست. با وجود اینکه این موضوع برای رضا هیچ اهمیتی ندارد، مادر مستبد او، لیلا را تحت فشارهای روانی شدیدی قرار می‌دهد تا رضا همسر دومی اختیار کند. سرانجام با تسلیم لیلا، رضا تن به این ازدواج مجدد می‌دهد، اما در شب عروسی، تحمل لیلا به پایان رسیده و به خانه مادرش پناه می‌برد.

«لیلا» یکی از ماندگارترین ملودرام‌های تاریخ سینمای ایران است. در پانزدهمین جشنواره فیلم فجر، زنده‌یاد جمیله شیخی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن را از آن خود کرد و لیلا حاتمی نیز موفق به کسب دیپلم افتخار شد.

«شیار ۱۴۳» و حماسه انتظار و رنج‌های بی‌صدای یک مادر

فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» محصول سال ۱۳۹۲ به کارگردانی نرگس آبیار، جمعه اول آبان ساعت ۱۸ از شبکه افق پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی مریلا زارعی، گلاره عباسی، مهران احمدی و جواد عزتی آمده است: یونس عازم جبهه‌های نبرد می‌شود. پس از مدتی ارتباط او با خانواده‌اش قطع شده و همه گمان می‌کنند به اسارت درآمده است. سال‌ها می‌گذرد و با پایان جنگ و آزادی اسرا نیز خبری از یونس نمی‌شود. الفت مادر بی‌قرار یونس، در تمام این سال‌ها چشم‌انتظار بازگشت فرزندش است تا اینکه عاقبت خبر می‌دهند نشانه‌ای از یونس در راه است.

این فیلم که بر اساس رمان «چشم سوم» اقتباس شده‌است، از تأثیرگذارترین آثار سینمای ایران درباره مادران شهدای مفقودالاثر است. «شیار ۱۴۳» در سی‌ودومین جشنواره فجر درخشید و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن و سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را از آن خود کرد.

«پرنده کوچک خوشبختی» و پرواز امید از میان سکوت

فیلم سینمایی درام و روان‌شناختی «پرنده کوچک خوشبختی» محصول سال ۱۳۶۶ به کارگردانی پوران درخشنده، جمعه اول آبان ماه ساعت ۱۱ از شبکه سلامت پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با نقش‌آفرینی زنده‌یاد امین تارخ، زنده‌یاد هما روستا و زنده‌یاد جمیله شیخی آمده است: ملیحه دختربچه‌ای است که بر اثر یک ترومای شدید در دوران کودکی، قدرت تکلم خود را از دست داده و با یادآوری گذشته دچار تشنج می‌شود. در این شرایط دشوار، معلمی دلسوز وارد زندگی او شده و تصمیم می‌گیرد هرطور شده به ملیحه آموزش دهد و او را از پیله سکوت رها کند.

«پرنده کوچک خوشبختی» از آثار پیشگام سینمای ایران در پرداختن به اختلالات گفتاری و آسیب‌های روحی کودکان است. زنده‌یاد هما روستا برای این فیلم نامزد سیمرغ بلورین شد و عطیه معصومی بازیگر خردسال فیلم، دیپلم افتخار دریافت کرد.

«گلادیاتور» و نبرد حماسی برای انتقام و آزادی

فیلم سینمایی حماسی و تاریخی «گلادیاتور» (Gladiator) محصول سال ۲۰۰۰ آمریکا به کارگردانی ریدلی اسکات، جمعه اول آبان ماه ساعت ۱۳ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی راسل کرو و واکین فینیکس آمده است: ماکسیموس ژنرال شجاع روم، پس از پیروزی‌های بزرگ مورد توجه امپراتور مارکوس آئورلیوس قرار می‌گیرد. کومودوس پسر جاه‌طلب امپراتور، پدرش را به قتل رسانده و دستور اعدام ماکسیموس و خانواده‌اش را صادر می‌کند. ماکسیموس فرار می‌کند اما پس از مرگ خانواده‌اش به عنوان برده فروخته شده و با ورود به میادین نبرد گلادیاتورها، مسیر پرخونی را برای انتقام آغاز می‌کند.

این اثر که ژانر فیلم‌های تاریخی را احیا کرد، برنده ۵ جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. «گلادیاتور» در وب‌سایت آی‌ام‌دی‌بی نمره عالی ۸.۵ و در سایت راتن تومیتوز امتیاز ۷۹ درصد را کسب کرده است.

«روزهای افتخار» و جلوه‌ای از تاریکی‌های تاریخ

فیلم سینمایی جنگی و تاریخی «روزهای افتخار» محصول سال ۲۰۰۶ به کارگردانی رشید بوچارب، جمعه اول آبان ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی جمال دبوز، سامی ناصری و رشدی زم آمده است: داستان فیلم، روایتگر حماسه سربازان عرب و آفریقایی مستعمرات فرانسه است که در جریان جنگ جهانی دوم در خط مقدم نبرد جان خود را به خطر می‌اندازند، اما فرماندهان فرانسوی با تبعیض نژادی و بی‌عدالتی با آنان رفتار می‌کنند. فرانسه حتی امکانات اولیه و حقوق یکسان را از این سربازان فداکار دریغ می‌کند.

«روزهای افتخار» بازتاب سیاسی گسترده‌ای داشت. این فیلم در جشنواره کن برنده جایزه بهترین بازیگر مرد (به‌طور مشترک برای گروه بازیگران) شد. فیلم در راتن تومیتوز امتیاز عالی ۸۳ درصد و در آی‌ام‌دی‌بی نمره ۷ را دریافت کرده است.

«خانه خنجرهای پرنده» و رقص شمشیرها در یک رومانس تراژیک

فیلم سینمایی اکشن و رزمی «خانه خنجرهای پرنده» محصول سال ۲۰۰۴ چین به کارگردانی ژانگ ییمو، جمعه اول آبان ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با هنرنمایی جانگ زئی، تاکشی کانشیرو و اندی لاو آمده است: در سال ۸۵۹ میلادی، ۲ فرمانده نظامی وفادار به نام‌های لیو و جین مأموریت می‌یابند تا رهبر یک گروه شورشی معروف به «خنجرهای پرنده» را دستگیر کنند. جین با جلب اعتماد یک رقصنده‌ نابینا به نام مِی سعی می‌کند به مخفیگاه گروه نفوذ کند، اما در این مسیر درگیری‌های عاطفی، سرنوشت آنها را تغییر می‌دهد.

این اثر نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلمبرداری شد. «خانه خنجرهای پرنده» در راتن تومیتوز امتیاز عالی ۸۷ درصد و در سایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۷.۵ را از سوی مخاطبان کسب کرده است. منتقدان آن را اثری می‌دانند که زیبایی بصری و تراژدی را به شکلی خیره‌کننده در هم می‌آمیزد.