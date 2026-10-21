به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدهادی سبحانیان عصر چهارشنبه در دیدار با آیت‌الله سبحانی با اشاره به ضرورت تقویت نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: در شرایطی که محدودیت‌هایی در زمینه فروش نفت و تأمین منابع مالی وجود دارد، درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در تأمین هزینه‌های اداره کشور ایفا می‌کند و تقویت این بخش نیازمند مشارکت همه ارکان کشور و ترویج فرهنگ پرداخت مالیات است.



وی با تأکید بر اینکه مالیات‌ستانی باید بر مبنای عدالت و متناسب با شرایط مؤدیان انجام شود، افزود: یکی از اولویت‌های سازمان امور مالیاتی این است که افراد فاقد تمکن مالی کافی درگیر پیچیدگی‌ها و مسائل غیرضروری مالیاتی نشوند و رسیدگی به امور مؤدیان با دقت و رعایت عدالت صورت گیرد.



رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی تصریح کرد: سیستمی شدن فرآیندها و کاهش اختلاف‌نظر در تفسیر قوانین و مقررات مالیاتی از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش دقت و کارآمدی نظام مالیاتی دنبال شده است.



سبحانیان ادامه داد: با توسعه سامانه‌های هوشمند و کاهش زمینه‌های اختلاف در برداشت از مقررات، امکان تمرکز بیشتر نیروهای سازمان بر شناسایی فرار مالیاتی و مقابله با آن فراهم می‌شود تا وصول درآمدهای مالیاتی با دقت و اثربخشی بیشتری انجام گیرد.



حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده را دنبال کردیم



وی با اشاره به اقدامات حمایتی سازمان امور مالیاتی در دوران جنگ خاطرنشان کرد: در این دوره، مهلت انجام تکالیف مالیاتی تمدید شد و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفت تا فعالان اقتصادی بتوانند با شرایط مناسب‌تری فعالیت خود را ادامه دهند.



رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه حمایت از کسب‌وکارها باید در کنار اجرای تکالیف قانونی مورد توجه قرار گیرد، افزود: توجه به وضعیت اقتصادی مؤدیان و پرهیز از تحمیل فشارهای نامتناسب، از موضوعات مهم در اجرای عادلانه سیاست‌های مالیاتی است.



سبحانیان با اشاره به اهمیت تأمین پایدار منابع مالی کشور اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های موجود در فروش نفت، نظام مالیاتی جایگاه ویژه‌ای در تأمین هزینه‌های عمومی دارد و برای تقویت این ظرفیت، همراهی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و افزایش آگاهی عمومی درباره ضرورت پرداخت مالیات ضروری است.



وی پرداخت مالیات را مسئولیتی اجتماعی در تأمین هزینه‌های اداره کشور دانست و تصریح کرد: تقویت فرهنگ مالیاتی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که مردم و فعالان اقتصادی، نقش این درآمدها را در اداره کشور درک کنند و مشارکت در تأمین منابع عمومی را مورد توجه قرار دهند.



عدالت و حقوق مردم را مبنا قرار داده‌ایم



رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به مبانی مدیریتی این مجموعه گفت: عهدنامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده‌ایم و تلاش می‌کنیم در انجام مسئولیت‌ها، عدالت، رعایت حقوق مردم و توجه به شرایط اقتصادی جامعه را مبنای تصمیم‌گیری و اقدام قرار دهیم.



سبحانیان تأکید کرد: اجرای مأموریت‌های نظام مالیاتی باید با رعایت حقوق مؤدیان، توجه به تفاوت شرایط اقتصادی آنان و تلاش برای تحقق عدالت همراه باشد تا ضمن تأمین منابع مورد نیاز کشور، فرآیند مالیات‌ستانی نیز با دقت و کارآمدی بیشتری دنبال شود.