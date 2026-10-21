اختتامیه نخستین دوره جایزه ادبی داستان کوتاه «هشت» در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه نخستین دوره جایزه ادبی داستان کوتاه «هشت»، به همت مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی، با حضور جمعی از نویسندگان، داوران و اهالی فرهنگ و ادب در مشهد برگزار شد.

نخستین دوره این جایزه با محوریت «انسان، انسانیت و کرامت انسانی» و با الهام از سیره و سخنان امام رضا (ع)، پذیرای ۲ هزار و ۵۵۹ داستان از هزار و ۵۸۸ شرکت‌کننده، بود.

آثار دریافتی از ۲۱۳ شهر ایران و کشورهای فرانسه، کانادا، هلند، یمن، افغانستان و پاکستان به دبیرخانه رسید و پس از بررسی هیئت انتخاب، ۱۲۶ داستان در بخش بزرگسال و ۴۰ داستان در بخش «قلم جوان» به مرحله نهایی، راه یافت.

این آیین با اجرای نمایشی درباره داستان‌نویسی آغاز شد و در ادامه، سخنرانان به تشریح اهداف جایزه، روند ارزیابی آثار و ظرفیت داستان برای بازآفرینی آموزه‌های رضوی، پرداختند.

اهدای جوایز ویژه به برگزیدگان ایده، شخصیت‌پردازی و طرح داستانی

پس از قرائت بیانیه هیئت داوران، برنامه با معرفی برگزیدگان و اهدای جوایز در بخش‌های ویژه، «قلم جوان» و اصلی، ادامه یافت.

در بخش ویژه، مجتبی هژبری از اسفراین برای داستان «هابیل»، برگزیده بهترین شخصیت‌پردازی شد و جایزه بهترین ایده داستانی به لیلا نوری از تهران برای داستان «ننه زا» تعلق گرفت. مرضیه فعله‌گری از تهران نیز برای داستان «زرد، قشنگ‌ترین رنگ دنیاست»، جایزه بهترین طرح داستانی را دریافت کرد.

به هر یک از برگزیدگان این بخش، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال اهدا شد.

تقدیر از دو نویسنده در بخش «قلم جوان»

در ادامه، شقایق اکبری از کرمانشاه برای داستان «درخت نیمروز» و شقایق بهزادی‌پور از اصفهان برای داستان «آفتاب که بتابد، بوی خون بلند می‌شود»، به‌عنوان برگزیدگان بخش «قلم جوان» معرفی شدند.

هر یک از این دو نویسنده، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و نیم‌سکه بهار آزادی، دریافت کردند.

در بخش اصلی جایزه نیز سید میثم موسویان از همدان برای داستان «میوه ممنوعه»، رتبه نخست را به دست آورد و دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و یک سکه تمام بهار آزادی به وی اهدا شد.

رتبه دوم به مرتضی فرجی از همدان برای داستان «لولاهای زنگ‌زده دنیا» تعلق گرفت و وی دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و نیم‌سکه بهار آزادی دریافت کرد.

صدیقه سادات بهشتی از مشهد نیز برای داستان «پسندیده»، رتبه سوم را کسب کرد و با اهدای دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و ربع‌سکه بهار آزادی، از او تقدیر شد.