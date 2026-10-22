آکسیوس مدعی رزمایش رژیم اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای خبری بغداد الیوم، پایگاه خبری آکسیوس آمریکا روز چهارشنبه به نقل از چند مقام آمریکایی و اسرائیلی اعلام کرد که نیروی هوایی این رژیم رزمایشی نظامی با مشارکت ده‌ها فروند جنگنده و هواپیمای سوخت‌رسان انجام داده است.

این مقامات که به نام آنها اشاره نشده مدعی شدند: این پرواز از آسمان عراق و سوریه عبور کرده و تا مرزهای ایران ادامه یافته و مسیر یک حمله احتمالی به تهران را شبیه‌سازی کرده است.

آکسیوس به نقل از این مقامات افزود: هواپیماهای اسرائیلی مسافتی بیش از یک‌هزار و ۲۸۷ کیلومتر را طی کردند. هدف از این اقدام، عرض اندام و ارسال پیام بازدارندگی به ایران برای جلوگیری از دست زدن به حملات هم‌زمان با انتخابات اسرائیل در ۲۷ اکتبر اعلام شده است.

این پایگاه خبری گزارش داد که رژیم اسرائیل پیش از اجرای این رزمایش، آمریکا را در جریان آن قرار داده و این عملیات را یک تمرین نظامی معرفی کرده است؛ این در حالی است که تل‌آویو می‌دانسته سامانه‌های پدافند هوایی ایران قادر به شناسایی تحرکات هواپیماها خواهند بود.

آکسیوس همچنین به نقل از منابع آمریکایی نوشت که مقام‌های این کشور احتمال داده‌اند اسرائیل امیدوار بوده ایران با شلیک به جنگنده‌های اسرائیلی واکنش نشان دهد؛ اقدامی که می‌توانست بهانه‌ای فوری برای انجام حملات نظامی علیه ایران فراهم کند.