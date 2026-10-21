سبحانیان: درآمدهای مالیاتی کشور در نیمه نخست امسال ۵۶ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدهادی سبحانیان در جریان سفر به قم شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد نظام مالیاتی کشور در نیمه نخست سال جاری اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی و دشواری‌های ناشی از آن، درآمدهای مالیاتی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۶ درصد افزایش یافته است.



وی با بیان اینکه تحقق اهداف درآمدی نظام مالیاتی در شرایط دشوار اقتصادی با اتکا به شناسایی راه‌های فرار مالیاتی دنبال شده است، افزود: مقابله با فرار مالیاتی در کنار پیگیری اهداف درآمدی، از جمله محورهای عملکرد این سازمان در نیمه نخست امسال بوده است.



رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی در شرایط خاص کشور بیان کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی در این دوره در حالی رقم خورده است که کشور با شرایط جنگی مواجه بوده و نظام مالیاتی نیز متناسب با این وضعیت، موضوع حمایت از مؤدیان و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده را در دستور کار داشته است.



از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده حمایت می‌کنیم



سبحانیان با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت اقتصادی مؤدیان مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تکالیف قانونی، شرایط اقتصادی فعالان اقتصادی را مدنظر قرار می‌دهد و متناسب با اقتضائات کشور، زمینه لازم برای تسهیل انجام تعهدات مالیاتی را فراهم می‌کند.



وی با اشاره به اقدامات حمایتی این سازمان در قبال بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ افزود: مهلت انجام تکالیف قانونی مؤدیان با توجه به شرایط کشور تمدید شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند در فرصت مناسب‌تری تعهدات خود را انجام دهند.



رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه حمایت‌ها صرفاً به بنگاه‌هایی که به‌طور مستقیم از جنگ آسیب دیده‌اند محدود نمی‌شود، اظهار کرد: برای واحدهایی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از پیامدهای جنگ متحمل خسارت شده‌اند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.



به گفته وی، استمهال پرداخت مالیات، تسهیل شرایط بهره‌مندی از بخشودگی جرایم و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای جبران هزینه‌های ناشی از خسارت، از جمله اقداماتی است که با هدف حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده پیش‌بینی و اجرا شده است.



ظرفیت‌های قانونی را برای حمایت به کار می‌گیریم



سبحانیان با اشاره به رویکرد حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: تدابیر اتخاذشده برای بنگاه‌های آسیب‌دیده با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مؤدیان و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی دنبال می‌شود تا فشار ناشی از خسارت‌های جنگی بر فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد.



وی تمدید مهلت انجام تکالیف مالیاتی را از دیگر اقدامات متناسب با شرایط کشور برشمرد و افزود: در کنار پیگیری وصول درآمدهای مالیاتی، وضعیت مؤدیان و مشکلاتی که بر اثر شرایط خاص کشور برای آنان ایجاد شده است، مورد توجه قرار دارد.



رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین بر استفاده از ابزارهای قانونی برای تسهیل ایفای تعهدات مالیاتی تأکید کرد و گفت: استمهال بدهی‌های مالیاتی و تسهیل و بخشودگی جرایم، بخشی از مجموعه اقدامات حمایتی برای بنگاه‌هایی است که در جریان جنگ به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیده‌اند.



مؤدیان محل هزینه‌کرد مالیات خود را انتخاب می‌کنند



سبحانیان در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات با هدف تقویت اعتماد عمومی خبر داد و اظهار کرد: این طرح با رویکرد افزایش شفافیت در نحوه هزینه‌کرد منابع مالیاتی و فراهم کردن امکان مشارکت مؤدیان در تعیین محل مصرف مالیات پرداختی اجرا می‌شود.



وی با اشاره به سازوکار پیش‌بینی‌شده در این طرح افزود: اشخاص حقیقی می‌توانند از میان پروژه‌های عمرانی و خدماتی معرفی‌شده، محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود را انتخاب کنند.



رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات را اقدامی در راستای افزایش اعتماد عمومی دانست و بیان کرد: در چارچوب این طرح، مؤدیان امکان می‌یابند در انتخاب پروژه‌هایی که مالیات پرداختی آنان برای اجرای آن‌ها هزینه می‌شود، نقش داشته باشند.



سبحانیان با اشاره به اهداف این طرح خاطرنشان کرد: فراهم شدن امکان انتخاب محل مصرف مالیات از میان پروژه‌های عمرانی و خدماتی، زمینه ارتباط ملموس‌تر میان پرداخت مالیات و تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های عمومی را فراهم می‌کند.