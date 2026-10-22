بارش پراکنده و مه در ارتفاعات گلستان تا پایان هفته

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم شرایط جوی نسبتاً ناپایدار در استان تا پایان هفته خبر داد و اظهارکرد: این وضعیت با افزایش ابر، احتمال بارش‌های پراکنده به‌ویژه در ارتفاعات و شکل‌گیری مه همراه خواهد بود.



وی اظهار کرد: بر اساس الگوهای هواشناسی، در برخی مناطق مستعد استان احتمال وقوع گردوغبار نیز وجود دارد که می‌تواند بر شرایط جوی منطقه تأثیر بگذارد.



کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت دمایی استان افزود: تا پایان هفته تغییرات محسوسی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود و بیشینه دمای مناطق مختلف گلستان بین ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.