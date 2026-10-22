به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، روسیه و چین در بیانیه‌ای مشترک، مداخله مخرب خارجی در اوراسیا را محکوم کردند.

در این بیانیه تأکید شده است که مداخله مخرب خارجی در شرایط کنونی، عامل اصلی تضعیف ثبات در سراسر منطقه اوراسیاست.

لی چیانگ، نخست‌ وزیر چین نیز دیروز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور روسیه گفت: چین آماده است همکاری‌ های سودمند متقابل با روسیه را در راستای منافع ملت‌ های دو کشور گسترش دهد.

نخست‌ وزیر چین در این خصوص ادامه داد: طرف چینی آمادگی دارد تا در بالاترین سطح با طرف روسی همکاری کند تا اعتماد متقابل را به‌ طور مستمر تقویت کرده و همکاری‌ های چندجانبه و سودمند دوجانبه را به نفع ملت‌ها یمان گسترش دهد.

لی چیانگ پیش‌تر برای گفتگو با همتای روس خود نخست‌وزیر میخائیل میشوستین، وارد روسیه شد.

دیروز چهارشنبه، سی و یکمین نشست میان رؤسای دولت‌های روسیه و چین در کتابخانه ریاست‌جمهوری بوریس یلتسین در سن‌پترزبورگ برگزار شد.