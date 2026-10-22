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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۶:۳۵

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

ظفر ذاکر در پرتاب وزنه نقره گرفت؛ امیری صاحب برنز شد

ظفر ذاکر در پرتاب وزنه نقره گرفت؛ امیری صاحب برنز شد

ظفر ذاکر و حامد امیری مدال نقره و برنز رقابت های پارادوومیدانی در پرتاب وزنه کلاس ادغامی F۵۴/۵۵ را از آن خود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های پارادوومیدانی در ماده پرتاب وزنه کلاس ادغامی F۵۴/۵۵ برگزار شد و طی آن ظفر ذاکر، حامد امیری وعرفان بندری به رقابت با حریفان شان پرداختند.

در این بخش از مسابقات، ظفر ذاکر رکورد ۱۱ متر و ۷۹ سانتی‌متر را ثبت کرد و به مدال نقره دست یافت. او روز گذشته هم در پرتاب نیزه مدال نقره گرفته بود. 

حامد امیری هم صاحب مدال برنز شد. او این مدال را با پرتاب ۱۰ متر و ۹۷ سانتی‌متر به دست آورد.

عرفان بندری اما از دستیابی به مدال بازماند. او با رکورد ۸ متر و ۵۷ سانتی‌متر به جایگاه پنجم بسنده کرد.
 

کد مطلب 6985990

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