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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۷:۱۱

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

تیم ملی والیبال نشسته فینالیست شد؛ در آستانه پنجمین قهرمانی متوالی

تیم ملی والیبال نشسته فینالیست شد؛ در آستانه پنجمین قهرمانی متوالی

تیم ملی والیبال نشسته با شکست دادن چین در مرحله نیمه نهایی بازی های پاراآسیایی به فینال راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های والیبال نشسته در پنجمین دوره بازی های پارااسیایی امروز (پنجشنبه ۳۰ مهر) با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی پیگیری شد.

در این مرحله از مسابقات، تیم ملی والیبال نشسته ایران برابر چین قرار گرفت و با شکست دادن ۳ بر صفر (۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۹ و ۲۵ بر ۱۷) این تیم راهی فینال شد.

بدین ترتیب تیم ملی والیبال نشسته در آستانه پنجمین قهرمانی در بازی های پاراآسیایی قرار گرفت. این تیم هر چهار دوره گذشته بازی های پاراآسیایی را با قهرمانی به پایان رساند.

تیم ملی والیبال نشسته ایران پیش از مرحله نیمه نهایی تیم های تایلند و قزاقستان را در مرحله گروهی ۳ بر صفر شکست داده بود.

دیدار نهایی تیم ملی والیبال نشسته در بازی های پاراآسیایی برابر قزاقستان برگزار می شود.

کد مطلب 6985995

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