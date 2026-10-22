سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه کم‌فشار بارشی از سمت شمال و شرق به استان سمنان، از صدور هشدار زرد هواشناسی خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه با افزایش ابرناکی، رگبار باران، وزش باد و کاهش دمای هوا تا ۱۰ درجه همراه خواهد بود.

وی با بیان اینکه این هشدار، سی‌ویکمین هشدار هواشناسی صادرشده در سال جاری است، ابراز کرد: با ورود این سامانه، احتمال وقوع صاعقه، رگبار و رعدوبرق در استان، به‌ویژه در نیمه شمالی و شرقی، وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به زمان اوج فعالیت این سامانه افزود: بیشترین فعالیت آن از روز جمعه هفته جاری تا دوشنبه هفته آینده پیش‌بینی می‌شود و نیمه شمالی و شرقی استان، مناطق مرتفع و نقاط مستعد بارش، بیش از سایر مناطق تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت؛ با این حال، کاهش محسوس دما در تمامی نقاط استان رخ خواهد داد.

مصطفوی با هشدار درباره احتمال شکل‌گیری روان‌آب و سیلاب ناشی از بارش‌های رگباری، از مردم خواست در فاصله روزهای جمعه تا دوشنبه، از حضور در ارتفاعات و ییلاقات استان سمنان خودداری کنند.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع تأکید کرد و گفت: با توجه به احتمال افزایش روان‌آب، راکبان وسایل نقلیه نیز باید از مسیل‌ها، مسیر رودخانه‌ها و آبراهه‌ها فاصله بگیرند.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در پایان با اشاره به احتمال مه‌آلودگی و کاهش دید افقی در جاده‌های شمالی و مرتفع استان، بر رعایت احتیاط از سوی رانندگان و توجه به هشدارهای هواشناسی تأکید کرد.