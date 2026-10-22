سوءاستفاده از کد تایید حساب کاربری برنامه شاد و جعل هویت

سرهنگ علیرضا یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ترفندهای جدید مجرمان سایبری اظهار کرد: در روزهای اخیر شاهد افزایش تماس‌های مشکوک و پیام‌های جعلی از سوی افراد سودجو هستیم که با معرفی خود به عنوان مسئولان مدرسه یا کارشناسان آموزش و پرورش، اقدام به درخواست کد تایید حساب شاد دانش‌آموزان می‌کنند.

وی با تاکید بر لزوم هوشیاری کامل خانواده‌ها افزود: مجرمان سایبری با به دست آوردن این کد، به اطلاعات شخصی و محتوای حساب کاربری دسترسی پیدا کرده و می‌توانند اقدام به کلاهبرداری‌های مالی یا سوءاستفاده‌های دیگر کنند؛ والدین باید در این زمینه دقت لازم را داشته باشند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: به هیچ عنوان نباید کد تایید حساب شاد در اختیار افراد ناشناس قرار گیرد و شهروندان در صورت دریافت چنین تماس‌هایی، ابتدا هویت تماس‌گیرنده را از طریق راه‌های ارتباطی معتبر بررسی کرده و سپس تصمیم بگیرند.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی پلیس خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی در حال رصد فضای مجازی هستند و با متخلفانی که قصد سوءاستفاده از اطلاعات شهروندان را داشته باشند، برخورد قانونی و قاطع خواهند کرد.

رئیس پلیس فتا ایلام در پایان تاکید کرد: از خانواده‌ها و دانش‌آموزان می‌خواهیم ضمن توجه به هشدارهای پلیس، در صورت مواجهه با چنین مواردی، مراتب را سریعاً از طریق سامانه‌های رسمی به کارشناسان پلیس فتا اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای شناسایی مجرمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.