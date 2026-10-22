توسعه صنایع دستی ایلام راهبردی برای اشتغال پایدار است

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاست‌های حمایتی این اداره کل اظهار کرد: توسعه صنایع دستی و حمایت از هنرمندان بومی از راهبردهای مهم برای ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی استان محسوب می‌شود که در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

وی با تاکید بر نقش این هنرها در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی افزود: تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی دقیق، هنر و توانمندی‌های فعالان این عرصه را در سطح ملی و بین‌المللی معرفی کنیم تا ضمن ارتقای جایگاه استان، زمینه درآمدزایی بیشتر برای هنرمندان فراهم شود.

شریفی با اشاره به اهمیت صیانت از هنرهای سنتی تصریح کرد: حمایت از هنرمندان بومی نه تنها به حفظ این میراث ارزشمند کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان یک محرک قوی برای رشد اقتصادی مناطق مختلف استان عمل کند.

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه صنایع دستی، امیدواریم با تداوم این حمایت‌ها، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این هنرها و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای جوانان باشیم.