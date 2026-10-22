به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی مرحله ۱۸۸ مربوط به مهر ماه سال جاری، مبلغ ۱۳۴ هزار و ۹۶۰ ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۱۲ نفر از سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم واریز و قابل برداشت است.



این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و پرداخت های مالی سرپرستان خانوار، از جمله خرید وام اربعین، پرداخت هزینه‌ها و اعتبارات انجام شده است.



بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۳۱ هزار و ۲۲۳ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.