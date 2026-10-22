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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۷

یارانه نقدی مهرماه به حساب سرپرستان دهک‌های چهار تا ۹ واریز شد

یارانه نقدی مهرماه به حساب سرپرستان دهک‌های چهار تا ۹ واریز شد

یارانه نقدی مرحله ۱۸۸ مربوط به مهر ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهار تا ۹ واریز و قابل برداشت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی مرحله ۱۸۸ مربوط به مهر ماه سال جاری، مبلغ ۱۳۴ هزار و ۹۶۰ ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۱۲ نفر از سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم واریز و قابل برداشت است.

این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و پرداخت های مالی سرپرستان خانوار، از جمله خرید وام اربعین، پرداخت هزینه‌ها و اعتبارات انجام شده است.

بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۳۱ هزار و ۲۲۳ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

کد مطلب 6986019
روح اله صابرزاده

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