تردد مسافران و تجارت بدون وقفه در مرز مهران ادامه دارد

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت عادی و فعال بودن مرز بین‌المللی مهران و شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: همه فعالیت‌های تجاری و گذر مسافران در این مرز بدون کوچک‌ترین وقفه‌ای در حال انجام است.

وی با تاکید بر روند روان تردد کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی افزود: در حال حاضر هیچ‌گونه محدودیت یا ممنوعیتی در زمینه رفت و آمد مسافران و فعالیت بازرگانان در این گذرگاه مرزی وجود ندارد و صادرات کالا به کشور عراق طبق روال عادی پیگیری می‌شود.

این مسئول با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های مستقر در مرز تصریح کرد: زیرساخت‌های لازم برای تسهیل امور مسافران و تجار فراهم شده و هماهنگی میان نهادهای اجرایی و امنیتی باعث شده تا روند خدمات‌رسانی در بالاترین سطح کیفی انجام گیرد.

فرماندار مهران در پایان خاطرنشان کرد: مرز مهران به عنوان دروازه عتبات عالیات و یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجاری کشور، آماده پذیرش زائران و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود؛ از همه شهروندان می‌خواهیم با اطمینان کامل نسبت به تردد و پیگیری امور تجاری خود در این مرز اقدام کنند.