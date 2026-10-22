دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش: مدارس معارف پشتیبان نظام اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امانی‌طهرانی، صبح پنجشنبه در آیین اختتامیه بیست‌وسومین اجلاس مدیران مدارس صدرا که با حضور مسئولان کشوری و استانی در مشهد برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش مدیران در پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی، اظهار کرد: مدارس معارف اسلامی تنوع خوبی پیدا کرده‌اند و حضور مدیران توانمند در رأس این مجموعه‌ها، نویدبخش آینده‌ای روشن برای جریان تربیت دینی است.



دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش همچنین بر ضرورت راه‌اندازی و تقویت شبکه دانش‌آموزی و اجرای برنامه‌های متعددی ازجمله رویدادهای ایده‌پردازی دانش‌آموزی تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تفاهم و همدلی میان نهادهای مسئول، مسیر توسعه و تعالی این مدارس با قدرت ادامه یابد.