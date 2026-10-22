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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش: مدارس معارف پشتیبان نظام اسلامی هستند

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش: مدارس معارف پشتیبان نظام اسلامی هستند

مشهد- دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: مدارس معارف و صدرا با تنوع و پویایی خوبی که دارند، به‌عنوان پشتیبان نظام اسلامی در تربیت آینده‌سازان کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امانی‌طهرانی، صبح پنجشنبه در آیین اختتامیه بیست‌وسومین اجلاس مدیران مدارس صدرا که با حضور مسئولان کشوری و استانی در مشهد برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش مدیران در پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی، اظهار کرد: مدارس معارف اسلامی تنوع خوبی پیدا کرده‌اند و حضور مدیران توانمند در رأس این مجموعه‌ها، نویدبخش آینده‌ای روشن برای جریان تربیت دینی است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش همچنین بر ضرورت راه‌اندازی و تقویت شبکه دانش‌آموزی و اجرای برنامه‌های متعددی ازجمله رویدادهای ایده‌پردازی دانش‌آموزی تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تفاهم و همدلی میان نهادهای مسئول، مسیر توسعه و تعالی این مدارس با قدرت ادامه یابد.

کد مطلب 6986023

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