سرانه آموزشی و فضاهای مکمل کیش نیازمند توسعه متوازن است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی در نشست هم‌اندیشی با مدیران مدارس جزیره کیش، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانش‌آموز و خیرمقدم به معاون وزیر، با اشاره به سیاست‌های کلان دولت چهاردهم و وزارت آموزش‌ و پرورش در دو حوزه «کیفیت‌بخشی آموزشی» و «توسعه فضاهای آموزشی» اظهار داشت: خوشبختانه با همت مدیران و فرهنگیان استان، هرمزگان در رشد معدل نهایی پایه دوازدهم حائز رتبه نخست کشور شد که این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی دقیق، اعزام مشاوران و ارتقای حساسیت مدیران به مسائل آموزشی و پرورشی است.

وی با اشاره به اینکه ۱۱ درصد از دانش‌آموزان استان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند، کیش را یکی از تجربه‌های موفق در این حوزه برشمرد و تصریح کرد: خروجی تمام فعالیت‌های پرورشی باید تقویت هویت دینی، ملی و ایرانی دانش‌آموزان باشد و مدارس غیردولتی مکلفند با به‌کارگیری مربیان و مشاوران متخصص، در این زمینه فعالانه عمل کنند.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سرانه فضاهای آموزشی کیش حدود ۵ مترمربع است، تأکید کرد: کیش برای معرفی یک مدل توسعه‌یافته به کشور، نیازمند سرانه آموزشی بالاتر و ایجاد فضاهای تکمیلی همچون مراکز مشاوره استاندارد، دارالقرآن و پژوهش‌سراها و این مهم با ظرفیت‌های ارزشمند منطقه آزاد کیش و همراهی اولیاء و معلمان قابل تحقق است.