به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا موفق، صبح پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و معاون رئیس‌جمهور، که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، بر ضرورت تقویت جایگاه شوراهای فرهنگ عمومی و اجرای برنامه‌های راهبردی در حوزه فرهنگ تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: این شورا، به تعبیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک قرارگاه فرهنگی است، نه جلسه‌ای تشریفاتی؛ ازاین‌رو باید از یک نهاد صرفاً مشورتی به مرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و نظارت بر فرهنگ عمومی ارتقا یابد.

فرماندار بجنورد با اشاره به رویکردهای کلان فرهنگی کشور افزود: نقشه راه فرهنگی بر محورهایی همچون تقویت دینداری جوانان، افزایش سرمایه اجتماعی و ترویج فرهنگ شهروندی متمرکز شده است.

موفق ادامه داد: بر همین اساس، نقشه مهندسی فرهنگی استان با شناسایی و تصویب پنج مسئله کلان، انعقاد قرارداد پژوهشی با دانشگاه بجنورد و تصویب سند در شورای برنامه‌ریزی استان در سال ۱۴۰۴ تدوین شد.

وی بیان کرد: با راهبری و مدیریت استاندار خراسان شمالی، این سند در مسیر تبدیل‌شدن به برنامه اجرایی دستگاه‌های استان قرار گرفته و موضوعاتی همچون سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، عفاف و حجاب، دینداری جوانان، فرهنگ شهروندی، فرزندآوری، سرمایه اجتماعی و تحکیم خانواده در اولویت برنامه‌ها قرار گرفته‌اند.

به گفته فرماندار بجنورد، دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان‌ها نیز برنامه‌هایی در حوزه مدیریت فرهنگی، ترویج فرهنگ صرفه‌جویی، ارتقای فرهنگ سلامت و اهدای عضو و حفاظت از محیط زیست را در دستور کار قرار داده‌اند.

موفق با اشاره به تحولات دوران جنگ تحمیلی رمضان و شهادت رهبر شهید، حضور اقشار مختلف مردم در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی را جلوه‌ای از همبستگی ملی دانست.

وی افزود: حضور فعال هنرمندان، برپایی موکب‌های مردمی و مشارکت جوانان در میادین اصلی شهرها و شهرستان‌ها، در کنار همگرایی گروه‌هایی با سلایق و نگرش‌های متفاوت، جلوه‌ای از وحدت و همدلی مردم با محوریت ایران را به نمایش گذاشت.

فرماندار بجنورد همچنین بر نقش مساجد و شوراهای پیشرفت محله تأکید کرد و گفت: این شوراها در دوره جنگ تحمیلی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، امنیتی و اقتصادی نقش مؤثری ایفا کردند.

وی با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد شوراهای پیشرفت محله اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در خراسان شمالی موجب شد این استان رتبه نخست را در ارزیابی استان‌ها کسب کند. همچنین بجنورد در ارزیابی شهرستانی، رتبه نخست را در میان شهرستان‌های کشور به دست آورد.

فرماندار بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود، تکمیل زیرساخت‌های فرهنگی را از پیش‌نیازهای تحقق اهداف سند مهندسی فرهنگی و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی در مرکز استان دانست.

وی با اشاره به پروژه مجتمع فرهنگی و هنری بجنورد اظهار کرد: تکمیل این مجموعه با زیربنای حدود ۱۸ هزار مترمربع، شامل فضاهایی همچون سالن‌های تئاتر و نمایش، کتابخانه، سالن همایش و فضاهای اقامتی هنرمندان، از مطالبات مهم حوزه فرهنگ و هنر استان است.

وی همچنین تکمیل و راه‌اندازی موزه هنرهای معاصر در بجنورد را از دیگر نیازهای فرهنگی این شهرستان عنوان کرد و گفت: این پروژه با پیشرفت فیزیکی حدود ۳۰ درصد، نیازمند توجه و حمایت برای تکمیل و بهره‌برداری است.

فرماندار بجنورد ابراز امیدواری کرد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بازدید از این پروژه‌ها، زمینه تسریع در تکمیل زیرساخت‌های فرهنگی استان فراهم شود.

موفق در پایان با اشاره به کمبود فضاهای فرهنگی در شهرستان‌های خراسان شمالی، تأکید کرد: نیازها و کمبودهای فرهنگی شهرستان‌ها نیز در فرصت مناسب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه خواهد شد تا برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی و پیگیری لازم صورت گیرد.