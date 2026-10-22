به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهزاد اظهار کرد: این پروژه با هدف نوسازی زیرساخت‌های شبکه، ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت برق‌رسانی و ساماندهی شبکه برق متناسب با بافت روستا اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: در این پروژه، ۲ هزار و ۱۰۰ متر از شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل و ۲۵ اصله پایه برق نصب و جابه‌جا گردید و همچنین تابلو توزیع و ترانسفورماتور نیز نوسازی شد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه علاوه بر افزایش ایمنی شبکه، کاهش خاموشی‌ها و تلفات انرژی و بهبود پایداری برق‌رسانی، در ساماندهی سیمای بصری روستا، بهبود مبلمان شهری و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان نیز نقش مؤثری دارد.