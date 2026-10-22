به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه رضاقلیزاده در مراسم گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان، آموزش متناسب با نیازها و دغدغه‌های خانواده‌ها را از اولویت‌های برنامه‌های انجمن اولیا و مربیان برشمرد و اظهار کرد: آگاهی‌بخشی به والدین درباره راهکارهای پیشگیری و شیوه‌های صحیح مواجهه با آسیب‌های اجتماعی باید با رویکردی حمایتی و به دور از برچسب‌زنی به دانش‌آموزان انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت شناخت ویژگی‌ها و ظرفیت‌های نسل جدید نوجوانان، افزود: شنیدن دیدگاه‌های دانش‌آموزان، بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان در مدیریت مدارس و مشارکت‌دادنشان در تصمیم‌گیری‌ها، به تقویت مسؤولیت‌پذیری و اعتمادبه‌نفس آنان کمک می‌کند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل همچنین اعتماد به نوجوانان و حمایت عاطفی، فکری و تربیتی خانواده‌ها را ضروری دانست و تعامل خانواده، مدرسه و دانش‌آموزان را عاملی مؤثر در شناسایی به‌موقع مسائل، تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد.