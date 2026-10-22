آبفا فارس در جمع ۱۰ شرکت برتر کشور در جشنواره «نخستین واژه، آب»

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان فارس در هفدهمین دوره جشنواره ملی «نخستین واژه، آب» به‌دلیل اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با هدف ترویج مصرف بهینه آب، در جمع ۱۰ شرکت برتر آب و فاضلاب کشور قرار گرفت.

این موفقیت در حالی به دست آمده است که آبفا فارس پیش از این نیز عنوان نخست استان در حوزه ارتباط با رسانه را میان دستگاه‌های اجرایی کسب کرده بود.

شرکت آب و فاضلاب فارس در هفدهمین دوره جشنواره «نخستین واژه، آب» مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی را با محوریت آشنایی کودکان با ارزش آب و ضرورت حفاظت از منابع آبی در شهرهای مختلف استان اجرا کرد.

این برنامه‌ها به‌ویژه دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی را هدف قرار داد و با بهره‌گیری از ظرفیت مدارس و فعالیت‌های متنوع فرهنگی، بر تقویت مسئولیت‌پذیری کودکان در قبال منابع آبی و ترویج الگوی صحیح مصرف تمرکز داشت.

آموزش در سال‌های نخست تحصیل، انتقال مفاهیم حفاظت از منابع آبی به زبان قابل فهم برای کودکان و مشارکت دادن دانش‌آموزان در فعالیت‌های مرتبط با آب، از محورهای اصلی برنامه‌های آبفا فارس در این جشنواره بود.

تقدیر از آبفا فارس در اختتامیه جشنواره

در آیین اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره ملی «نخستین واژه، آب»، لوح سپاس این رویداد با امضای مهدی بختی، مدیرکل دفتر روابط عمومی، ارتباطات مردمی و امور بین‌الملل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، به سیدعلی خلیلی، مدیر دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان فارس، اهدا شد.

قرار گرفتن آبفا فارس در میان ۱۰ شرکت برتر کشور، نشان‌دهنده توجه این مجموعه به آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه مدیریت مصرف آب است؛ رویکردی که با مشارکت مدارس، دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌تواند به تقویت مسئولیت اجتماعی در قبال حفاظت از منابع آبی کمک کند.

