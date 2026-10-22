  1. استانها
  2. فارس
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۴

آبفا فارس در جمع ۱۰ شرکت برتر کشور در جشنواره «نخستین واژه، آب»

آبفا فارس در جمع ۱۰ شرکت برتر کشور در جشنواره «نخستین واژه، آب»

شیراز- شرکت آب و فاضلاب فارس با اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برای دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی، در هفدهمین جشنواره ملی «نخستین واژه، آب» در جمع ۱۰ شرکت برتر کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان فارس در هفدهمین دوره جشنواره ملی «نخستین واژه، آب» به‌دلیل اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با هدف ترویج مصرف بهینه آب، در جمع ۱۰ شرکت برتر آب و فاضلاب کشور قرار گرفت.

این موفقیت در حالی به دست آمده است که آبفا فارس پیش از این نیز عنوان نخست استان در حوزه ارتباط با رسانه را میان دستگاه‌های اجرایی کسب کرده بود.

شرکت آب و فاضلاب فارس در هفدهمین دوره جشنواره «نخستین واژه، آب» مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی را با محوریت آشنایی کودکان با ارزش آب و ضرورت حفاظت از منابع آبی در شهرهای مختلف استان اجرا کرد.

این برنامه‌ها به‌ویژه دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی را هدف قرار داد و با بهره‌گیری از ظرفیت مدارس و فعالیت‌های متنوع فرهنگی، بر تقویت مسئولیت‌پذیری کودکان در قبال منابع آبی و ترویج الگوی صحیح مصرف تمرکز داشت.

آموزش در سال‌های نخست تحصیل، انتقال مفاهیم حفاظت از منابع آبی به زبان قابل فهم برای کودکان و مشارکت دادن دانش‌آموزان در فعالیت‌های مرتبط با آب، از محورهای اصلی برنامه‌های آبفا فارس در این جشنواره بود.

تقدیر از آبفا فارس در اختتامیه جشنواره

در آیین اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره ملی «نخستین واژه، آب»، لوح سپاس این رویداد با امضای مهدی بختی، مدیرکل دفتر روابط عمومی، ارتباطات مردمی و امور بین‌الملل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، به سیدعلی خلیلی، مدیر دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان فارس، اهدا شد.

قرار گرفتن آبفا فارس در میان ۱۰ شرکت برتر کشور، نشان‌دهنده توجه این مجموعه به آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه مدیریت مصرف آب است؛ رویکردی که با مشارکت مدارس، دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌تواند به تقویت مسئولیت اجتماعی در قبال حفاظت از منابع آبی کمک کند.

کد مطلب 6986036

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها