  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۶

شهریاری: اعتبارات فرهنگی خراسان شمالی پایین‌تر از متوسط کشوری است

شهریاری: اعتبارات فرهنگی خراسان شمالی پایین‌تر از متوسط کشوری است

بجنورد-نماینده مردم بجنورد در مجلس با اشاره به پایین‌بودن اعتبارات فرهنگی استان نسبت به متوسط کشوری، خواستار توجه ویژه وزارت ارشاد به مشکلات فرهنگی شهرستان‌ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر محمد مهدی شهریاری صبح پنجشنبه در نشست شورای اداری استان خراسان شمالی با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و معاون رئیس‌جمهور، که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد با بیان اینکه شهرستان‌های استان با کمبود شدید نیروی انسانی در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی مواجه هستند، اظهار کرد: میزان اعتبارات فرهنگی خراسان شمالی نیز در مقایسه با متوسط کشوری پایین است و این مسئله برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی در شهرستان‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی استان، خواستار بازگرداندن دبیرخانه جشنواره موسیقی سنتی و مقامی به خراسان شمالی شد و افزود: این جشنواره نقش مهمی در معرفی استان داشته و برگزاری آن می‌تواند به شناساندن فرهنگ و هنر خراسان شمالی در سطح ملی کمک کند.

نماینده مردم بجنورد با اشاره به جایگاه موسیقی مقامی در فرهنگ مردم استان تصریح کرد: موسیقی سنتی و مقامی از ویژگی‌های فرهنگی شاخص خراسان شمالی است و برگزاری جشنواره‌ای در این زمینه می‌تواند نقش مؤثری در معرفی هویت فرهنگی استان به سایر نقاط کشور داشته باشد.

شهریاری همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها در پی تورم، بر ضرورت توجه به طرح‌های عمرانی و زیرساختی استان، از جمله پروژه‌های آبرسانی و مجتمع گلخانه‌ای در یکی از روستاهای بخش مرکزی، تأکید کرد و خواستار حمایت بیشتر برای تکمیل این طرح‌ها و کمک به ایجاد و حفظ اشتغال روستایی شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد مطالبات مطرح‌شده در حوزه فرهنگ، زیرساخت و اشتغال روستایی مورد توجه مسئولان ملی قرار گیرد.

کد مطلب 6986038

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها