به گزارش خبرنگار مهر محمد مهدی شهریاری صبح پنجشنبه در نشست شورای اداری استان خراسان شمالی با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و معاون رئیس‌جمهور، که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد با بیان اینکه شهرستان‌های استان با کمبود شدید نیروی انسانی در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی مواجه هستند، اظهار کرد: میزان اعتبارات فرهنگی خراسان شمالی نیز در مقایسه با متوسط کشوری پایین است و این مسئله برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی در شهرستان‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی استان، خواستار بازگرداندن دبیرخانه جشنواره موسیقی سنتی و مقامی به خراسان شمالی شد و افزود: این جشنواره نقش مهمی در معرفی استان داشته و برگزاری آن می‌تواند به شناساندن فرهنگ و هنر خراسان شمالی در سطح ملی کمک کند.

نماینده مردم بجنورد با اشاره به جایگاه موسیقی مقامی در فرهنگ مردم استان تصریح کرد: موسیقی سنتی و مقامی از ویژگی‌های فرهنگی شاخص خراسان شمالی است و برگزاری جشنواره‌ای در این زمینه می‌تواند نقش مؤثری در معرفی هویت فرهنگی استان به سایر نقاط کشور داشته باشد.

شهریاری همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها در پی تورم، بر ضرورت توجه به طرح‌های عمرانی و زیرساختی استان، از جمله پروژه‌های آبرسانی و مجتمع گلخانه‌ای در یکی از روستاهای بخش مرکزی، تأکید کرد و خواستار حمایت بیشتر برای تکمیل این طرح‌ها و کمک به ایجاد و حفظ اشتغال روستایی شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد مطالبات مطرح‌شده در حوزه فرهنگ، زیرساخت و اشتغال روستایی مورد توجه مسئولان ملی قرار گیرد.