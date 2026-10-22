به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه سخنان ضد و نقیض خود گفت: ما در حال مذاکره با ایرانی‌ها نیستیم.

ترامپ در بخش دیگری از ادعاهایش که تقریبا به صورت روزانه آن را تکرار می‌کند، افزود که به هر حال، به‌زودی اتفاقی خواهد افتاد.

وی ادعا کرد که بیشتر مردم تصور می کنند که ما پس از انتخابات در ایران دست به اقدامی خواهیم زد؛ باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.

ترامپ که به وضوح از دستیابی به اهداف اعلام شده از تجاوز به ایران ناکام مانده است،‌ مدعی شد که آمریکا می‌تواند در شرایط کنونی عقب نشینی کند، اما واشنگتن می‌خواهد از تداوم نتایجی که به دست آورده است برای مدت طولانی اطمینان حاصل کند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که واشنگتن در حال حاضر با روسیه درباره اوکراین مذاکره می‌کند و دو طرف بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به توافق نزدیک شده‌اند.