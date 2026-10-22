استمرار هوای آلوده اصفهان برای سومین روز پیاپی

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۰ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح پنجشنبه سی ام مهرماه با میانگین ۱۰۶ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ احمدآباد با عدد ۱۴۱، انقلاب و خیابان‌های فیض و پروین اعتصامی ۱۲۷، بزرگراه خرازی ۱۱۵، سپاهان‌شهر ۱۳۱، خیابان‌ فرشادی ۱۰۴ و ولدان ۱۱۹ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه کردآباد ۱۶۰ و محور شرق اصفهان ۱۵۳ AQI ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۹۲، استانداری اصفهان ۸۹، بهارستان غربی ۹۴، پارک زمزم ۸۱، دانشگاه صنعتی با عدد ۹۸، علوم‌پزشکی اصفهان ۹۶، رودکی ۸۲، رهنان ۸۶، شهرک منتظری ۷۸ و میرزا طاهر ۵۹ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.